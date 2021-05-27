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Формула 1 Новость

Вражде конец? Хэмилтон и Росберг вместе провели выходные

Бывшие напарники по Mercedes стали гостями на яхте британского бизнесмена – и устроили гонки на водных мотоциклах

Вражде конец? Хэмилтон и Росберг вместе провели выходные

Льюис Хэмилтон с Нико Росбергом подружились еще в детстве, выступая в картинге – выходца из бедного района Лондона и сына чемпиона Ф1 притягивала друг к другу возможность познать ту сторону жизни, которой не было у каждого их них.

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Однако отношения двух пилотов испортились, когда им выпала возможность сражаться за победы и титулы в составе команды Mercedes F1. До открытой вражды не дошло, но и дружбы между гонщиками уже не было.

В конце 2016-го Росберг ушел из Ф1, завоевав титул чемпиона. После этого они с Хэмилтоном регулярно встречались в паддоке, где Нико теперь работает в роли телеэксперта. 

Сейчас можно говорить, что после пяти лет без противостояния на трассах между немцем и британцем понемногу восстанавливаются прежние отношения. В среду на этой неделе оба стали гостями богача Филипа Грина на его яхте во Франции. 

Там же присутствовали глава Mercedes F1 Тото Вольф с супругой Сьюзи, личный тренер Льюиса Анжела Каллен и супруга Росберга Вивиана с двумя их детьми. 

В группе поклонников семикратного чемпиона мира в твиттере появились кадры, сделанные на яхте и поблизости от нее – утверждается, что Нико и Льюис даже устроили гонку на водных мотоциклах. 

 

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Между тем, в этот уик-энд возобновится сезон гоночной серии Extreme E, где у каждого из чемпионов Ф1 есть своя команда. После первого этапа Rosberg X Racing лидирует в общем зачете, опережая X44 на пять очков. 

В воскресенье 30 мая прямую трансляцию внедорожных электрогонок из Сенегала можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале и видеоплатфоме «Моторспорт.ТВ», начиная с 17:00 по московскому времени.

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Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Нико Росберг

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