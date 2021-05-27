Вражде конец? Хэмилтон и Росберг вместе провели выходные

Льюис Хэмилтон с Нико Росбергом подружились еще в детстве, выступая в картинге – выходца из бедного района Лондона и сына чемпиона Ф1 притягивала друг к другу возможность познать ту сторону жизни, которой не было у каждого их них.

Однако отношения двух пилотов испортились, когда им выпала возможность сражаться за победы и титулы в составе команды Mercedes F1. До открытой вражды не дошло, но и дружбы между гонщиками уже не было.

В конце 2016-го Росберг ушел из Ф1, завоевав титул чемпиона. После этого они с Хэмилтоном регулярно встречались в паддоке, где Нико теперь работает в роли телеэксперта.

Сейчас можно говорить, что после пяти лет без противостояния на трассах между немцем и британцем понемногу восстанавливаются прежние отношения. В среду на этой неделе оба стали гостями богача Филипа Грина на его яхте во Франции.

Там же присутствовали глава Mercedes F1 Тото Вольф с супругой Сьюзи, личный тренер Льюиса Анжела Каллен и супруга Росберга Вивиана с двумя их детьми.

В группе поклонников семикратного чемпиона мира в твиттере появились кадры, сделанные на яхте и поблизости от нее – утверждается, что Нико и Льюис даже устроили гонку на водных мотоциклах.

Между тем, в этот уик-энд возобновится сезон гоночной серии Extreme E, где у каждого из чемпионов Ф1 есть своя команда. После первого этапа Rosberg X Racing лидирует в общем зачете, опережая X44 на пять очков.

В воскресенье 30 мая прямую трансляцию внедорожных электрогонок из Сенегала можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале и видеоплатфоме «Моторспорт.ТВ», начиная с 17:00 по московскому времени.