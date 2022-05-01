Вражда, которая осталась в прошлом. Воспоминания Проста о Сенне

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Примечание: впервые материал был опубликован 2 мая 2018 года. К 28-й годовщине гибели бразильского Волшебника на Гран При Сан-Марино Motorsport.com Россия публикует его повторно.

«Я не буду отмечать этот день так, как отмечают его некоторые люди, – сказал Ален Прост об очередной годовщине трагической смерти Айртона Сенны в Имоле 1 мая 1994 года. – Я могу ответить на вопросы о нем, без проблем – он был исключительным человеком, – но я вижу это не так, как все представляется другим людям».

Чтобы понять фразу Проста, нужно учитывать непростую историю взаимоотношений этих гонщиков. Быть может, соперничество Сенны и Проста было величайшим соперничеством в истории Формулы 1. Они стали напарниками по McLaren в 1988 году. Первая искра вспыхнула на Гран При Португалии того года в Эшториле, когда на главной прямой в борьбе за позицию Сенна начал «завозить» Проста в стену. Француз вспоминал тот случай так: «Признаюсь, иногда он меня пугал. Он был готов на все».

Ален Прост и Айртон Сенна на старте Гран При Португалии 1988 года Фото: LAT Images

В 1988 году, по итогам которого Сенна стал чемпионом мира, произошло еще несколько стычек между напарниками через СМИ, но настоящей точкой взрыва в истории конфликта стал уик-энд в Имоле 1989 года. На рестарте той гонки Сенна опередил Проста перед поворотом Tosa – тем самым Айртон, по мнению Алена, нарушил соглашение не обгонять друг друга в том повороте. Однако бразилец был уверен, что провел свой маневр еще до поворота, так что никакого нарушения вроде как не было.

Было ли это способом давления на соперника или же Сенна просто исказил командные принципы в свою пользу? Так или иначе, Прост пришел в ярость, и их конфликт с тех пор только набирал обороты.

Их последующие столкновения на «Сузуке» в 1989 и 1990 годах, когда на кону стоял чемпионский титул, стали пятном на репутации Формулы 1, а представления о том, на что готовы гонщики ради своих амбиций, навсегда изменились.

Айртон Сенна и Ален Прост после столкновения на Гран При Японии 1989 года Фото: LAT Images

У обоих были свои аргументы. Сенна полагал, что FIA манипулировала результатами в 1988 году в пользу Проста – он называл это следствием политических игр в чемпионате, – а Прост ставил под вопрос нравственность Сенны и даже его вменяемость.

Но неприязнь, которая продолжалась несколько лет, закончилась в 1993 году, когда Прост после успешного сезона с Williams ушел из гонок.

Начиная с этого момента заклятые враги стали друзьями. В это почти невозможно поверить, если помнить, что происходило в предыдущие годы, когда Сенна отказывался называть Проста по имени, жать ему руку или говорить с ним напрямую.

Айртон Сенна Фото: Sutton Images

«О нем я не помню никаких плохих моментов, никаких неприятных "сувениров", – рассказал Прост. – Я помню о последних шести месяцах его жизни. В тот период я знал Айртона больше, чем когда бы то ни было.

Он был совершенно другим человеком. Я понял, кем он был, и почему он так иногда себя вел».

Это довольно резкий разворот во взаимоотношениях, если помнить, какая свирепая между ними велась борьба, в которой дошло до того, что Сенна на полном ходу отправил свой McLaren в Ferrari Проста на «Сузуке».

Победитель гонки Айртон Сенна и чемпион мира Ален Прост, финишировавший вторым Фото: Sutton Images

«Сейчас я оглядываюсь назад и воспринимаю то, каким он был [во время конфликта], как комплимент, – добавил Прост. – Я понял, что главной мотивацией Айртона, по сути его единственной мотивацией, было сосредоточиться на мне и победить меня.

Поэтому, когда мы были вместе на подиуме в Австралии 1993 года, когда моя карьера уже была закончена, уже спустя несколько секунд он стал другим человеком [как тут не вспомнить, что произошло это после финальной победы Сенны, когда он настоял, чтобы Прост поднялся на одну с ним ступень вместе с кубком за второе место].

Это тот "сувенир" о наших отношениях, который остается со мной до сегодняшнего дня».

Прост тепло вспоминает свои последние контакты с Сенной и отмечает, что была определенная ирония в том, что они часто говорили о необходимости повышать безопасность в чемпионате.

«Ближе к концу, когда мы сблизились, было немного странно, потому что мы могли говорить о низком уровне безопасности и прочих подобных вещах, – сказал Прост. – Он постоянно просил меня возглавить GPDA, а я отказывал. У нас было довольно много личных бесед.

Я храню этот "сувенир" о том времени – мы встречались два или три раза и еще раз прямо перед гонкой в Имоле, тогда он уже был для меня другим человеком. Поэтому я предпочитаю задумываться о тех событиях в одиночку».

«Сенна – Последний уик-энд...»

В тот «черный» уик-энд в Имоле 1994 года произошло несколько примечательных событий. Прост приехал туда, чтобы комментировать гонку для французского телевидения. С Сенной он неоднократно говорил – дважды утром перед гонкой: в первый раз, когда Сенна сам его увидел рядом с комментаторскими кабинами, а во второй уже Прост пришел к нему в боксы Williams.

Кроме того, Сенна во время одной из тренировок прямо из кокпита по радио отправил Просту небольшое сообщение: «Особый привет моему дорогому другу Алену – мы скучаем по тебе».

«Айртон позвонил мне в субботу, в тот же день мы встретились, а в воскресенье виделись дважды, – рассказал о тех днях Прост. – Главной темой [разговоров] была безопасность и то, что он ею недоволен. Он думал, что машина Benetton не соответствует правилам. Он был очень на этом сосредоточен, это было странно... Очень странно».

«Сенна – гонки у меня в крови...»