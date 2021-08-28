Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Огненный Расселл, невозможный Боттас. Герои и неудачники Бельгии Следующая / Вольф объяснил преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном
Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Врачи разрешили Норрису стартовать в гонке

Автор:
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор

У гонщика McLaren, попавшего в аварию на квалификации Гран При Бельгии, не нашли сколь-нибудь серьезных травм

Врачи разрешили Норрису стартовать в гонке

В финале субботней сессии на трассе в Спа Норрис был одним из претендентов на поул, но разбил машину на мокрой трассе, не удержав ее под контролем в повороте Красная вода.

Так как британец жаловался на боль в левом локте, его из соображений предосторожности отправили на рентген в больницу Льежа.

Как показало проведенное обследование, состояние здоровья Ландо не вызывает опасений, и медики разрешили ему стартовать в гонке. 

«В больнице провели нужные проверки, в частности локтя, который побаливал, – объяснил на медиа-сессии вечером того же дня глава команды Андреас Зайдль. – Все в порядке, ему разрешили стартовать завтра».

Однако Норрису едва ли удастся сохранить девятую стартовую позицию. Учитывая масштаб повреждений, ему почти точно потребуется замена шасси и новая силовая установка. В этом случае он сможет стартовать только с пит-лейна.

 

«Оценка повреждений продолжается, – объяснил Зайдль. – Мы уточняем, что потребуется заменить. От этого зависит завтрашняя стартовая позиция.

Важнее всего, что с самим Ландо все в порядке. Теперь мы можем сконцентрироваться на подготовке машины. Надеюсь, он в любом случае сможет заработать завтра очки.

Я еще не говорил с ним о подробностях аварии, мы этим еще займемся. Но удар был очень сильным. К счастью, уровень безопасности современных машин и трасс позволил ему счастливо отделаться лишь несколькими синяками». 

Читайте также:

Поделились
Комментарии

Связанное видео

Огненный Расселл, невозможный Боттас. Герои и неудачники Бельгии

Предыдущая новость

Огненный Расселл, невозможный Боттас. Герои и неудачники Бельгии

Следующая новость

Вольф объяснил преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном

Вольф объяснил преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Огненный Расселл, невозможный Боттас. Герои и неудачники Бельгии

3 ч
2
Формула 1

«Я орал, что нужен красный флаг». Феттель критикует судей

4 ч
3
Формула 1

Норрис вернулся в паддок и рассказал о своей аварии

56 мин
4
Формула 1

Норрис потеряет пять позиций на решетке за смену коробки передач

23 мин
5
Формула 1

Вольф объяснил преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном

2 ч
Самое важное:
Норрис потеряет пять позиций на решетке за смену коробки передач
Формула 1

Норрис потеряет пять позиций на решетке за смену коробки передач

23мин
Норрис вернулся в паддок и рассказал о своей аварии
Формула 1

Норрис вернулся в паддок и рассказал о своей аварии

56мин
Перес рассказал, как они с Red Bull продлевали контракт
Формула 1

Перес рассказал, как они с Red Bull продлевали контракт

1 ч
Вольф объяснил преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном
Формула 1

Вольф объяснил преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном

2 ч
Врачи разрешили Норрису стартовать в гонке
Формула 1

Врачи разрешили Норрису стартовать в гонке

2 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Филип Клерен
«Рыдал как девчонка». Пилот о победе в Ле-Мане с восьмой попытки 24 часа Ле-Мана
24 часа Ле-Мана

«Рыдал как девчонка». Пилот о победе в Ле-Мане с восьмой попытки

Машины GT3 заменят в Ле-Мане технику GTE с 2024 года
WEC

Машины GT3 заменят в Ле-Мане технику GTE с 2024 года

«Думал, в Ф2 их хорошо готовят». Штайнер о пилотах, будущем Haas и не только
Формула 1

«Думал, в Ф2 их хорошо готовят». Штайнер о пилотах, будущем Haas и не только

Самое читаемое Сегодня

Огненный Расселл, невозможный Боттас. Герои и неудачники Бельгии
Формула 1 Формула 1

Огненный Расселл, невозможный Боттас. Герои и неудачники Бельгии

«Я орал, что нужен красный флаг». Феттель критикует судей
Формула 1 Формула 1

«Я орал, что нужен красный флаг». Феттель критикует судей

Норрис вернулся в паддок и рассказал о своей аварии
Формула 1 Формула 1

Норрис вернулся в паддок и рассказал о своей аварии

Норрис потеряет пять позиций на решетке за смену коробки передач
Формула 1 Формула 1

Норрис потеряет пять позиций на решетке за смену коробки передач

Вольф объяснил преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном
Формула 1 Формула 1

Вольф объяснил преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном

Williams на первом ряду: стартовая решетка Гран При Бельгии
Формула 1 Формула 1

Williams на первом ряду: стартовая решетка Гран При Бельгии

Перес рассказал, как они с Red Bull продлевали контракт
Формула 1 Формула 1

Перес рассказал, как они с Red Bull продлевали контракт

«Остается молиться». Пилоты объяснили, чем опасна Красная вода
Формула 1 Формула 1

«Остается молиться». Пилоты объяснили, чем опасна Красная вода

Самое важное:

Норрис потеряет пять позиций на решетке за смену коробки передач
Формула 1 Формула 1

Норрис потеряет пять позиций на решетке за смену коробки передач

Норрис вернулся в паддок и рассказал о своей аварии
Формула 1 Формула 1

Норрис вернулся в паддок и рассказал о своей аварии

Перес рассказал, как они с Red Bull продлевали контракт
Формула 1 Формула 1

Перес рассказал, как они с Red Bull продлевали контракт

Вольф объяснил преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном
Формула 1 Формула 1

Вольф объяснил преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.