Врачи разрешили Норрису стартовать в гонке

В финале субботней сессии на трассе в Спа Норрис был одним из претендентов на поул, но разбил машину на мокрой трассе, не удержав ее под контролем в повороте Красная вода.

Так как британец жаловался на боль в левом локте, его из соображений предосторожности отправили на рентген в больницу Льежа.

Как показало проведенное обследование, состояние здоровья Ландо не вызывает опасений, и медики разрешили ему стартовать в гонке.

«В больнице провели нужные проверки, в частности локтя, который побаливал, – объяснил на медиа-сессии вечером того же дня глава команды Андреас Зайдль. – Все в порядке, ему разрешили стартовать завтра».

Однако Норрису едва ли удастся сохранить девятую стартовую позицию. Учитывая масштаб повреждений, ему почти точно потребуется замена шасси и новая силовая установка. В этом случае он сможет стартовать только с пит-лейна.

«Оценка повреждений продолжается, – объяснил Зайдль. – Мы уточняем, что потребуется заменить. От этого зависит завтрашняя стартовая позиция.

Важнее всего, что с самим Ландо все в порядке. Теперь мы можем сконцентрироваться на подготовке машины. Надеюсь, он в любом случае сможет заработать завтра очки.

Я еще не говорил с ним о подробностях аварии, мы этим еще займемся. Но удар был очень сильным. К счастью, уровень безопасности современных машин и трасс позволил ему счастливо отделаться лишь несколькими синяками».