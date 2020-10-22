Врач лечил Стролла на «Нюрбургринге» по телефону
Как оказалось, советы по состоянию здоровью гонщику Racing Point давал медик, который его даже не видел
Лэнс Стролл вынужден был пропустить Гран При Айфеля из-за возникшего у него в субботу утром желудочного расстройства. Утром следующего дня он вернулся в семейный дом в Швейцарии, где сданный анализ показал наличие коронавируса.
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Примечательно, что до отъезда из паддока канадец не сдавал дополнительных тестов, так как команда не видела в этом необходимости.
Вот что рассказал в медиа-день португальского этапа руководитель Racing Point Отмар Сафнауэр: «У него болел живот, причем уже не первый раз. И Лэнс позвонил своему доктору. Не стал слушать меня, а связался с ним. Ну я-то ведь не медик.
У него есть личный врач в Швейцарии, они поговорили. Этот тот же самый парень, который уже осматривал Лэнса после российской гонки. Знаете, у него уже тогда начались сложности с желудком. Мы пару раз проверили его [на COVID], а потом Лэнс поехал к тому доктору в Швейцарию. Потому и [с «Нюрбургринга»] он позвонил ему».
По словам Сафнауэра, именно решение личного врача гонщика убедило команду, что дело не в коронавирусе.
«Очень легко рассуждать, оглядываясь назад, – объяснил Отмар. – Но давайте помнить, что его тест перед этапом был отрицательным. Дважды после России – тоже. А симптомы [желудочного расстрочства] были уже тогда.
Да, зная о том, что анализ в воскресенье оказался положительным, можно говорить, что стоило поступить иначе. Но тогда у нас была только та информация, которая была. И она не указывала на такую необходимость. Честно говоря, я даже не задумывался о тесте».
При этом Сафнауэр решительно отмел в действиях команды любой умысел или нарушение протоколов.
«Должен подчеркнуть, что мы проводим проверки чаще, чем любой другой бизнес на этой планете, – сказал глава Racing Point. – Не только чаще всех в Ф1, но и чаще всех остальных в мире.
Я тестирую каждого сотрудника дважды в неделю на базе. Мы уже сделали более 15 тысяч анализов. И среди них было всего шесть положительных.
Мы относимся к вирусу серьезнее многих. Каждый сотрудник проходит проверку, приехав с Гран При. А когда они едут по домам, то должны держать в голове, как не подхватить что-то там. Такого не делает вообще никто кроме нас».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Лэнс Стролл
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Джонатан Нобл