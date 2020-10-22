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Врач лечил Стролла на «Нюрбургринге» по телефону

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Врач лечил Стролла на «Нюрбургринге» по телефону
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Как оказалось, советы по состоянию здоровью гонщику Racing Point давал медик, который его даже не видел

Лэнс Стролл вынужден был пропустить Гран При Айфеля из-за возникшего у него в субботу утром желудочного расстройства. Утром следующего дня он вернулся в семейный дом в Швейцарии, где сданный анализ показал наличие коронавируса.

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Примечательно, что до отъезда из паддока канадец не сдавал дополнительных тестов, так как команда не видела в этом необходимости.  

Вот что рассказал в медиа-день португальского этапа руководитель Racing Point Отмар Сафнауэр: «У него болел живот, причем уже не первый раз. И Лэнс позвонил своему доктору. Не стал слушать меня, а связался с ним. Ну я-то ведь не медик. 

У него есть личный врач в Швейцарии, они поговорили. Этот тот же самый парень, который уже осматривал Лэнса после российской гонки. Знаете, у него уже тогда начались сложности с желудком. Мы пару раз проверили его [на COVID], а потом Лэнс поехал к тому доктору в Швейцарию. Потому и [с «Нюрбургринга»] он позвонил ему».  

По словам Сафнауэра, именно решение личного врача гонщика убедило команду, что дело не в коронавирусе. 

«Очень легко рассуждать, оглядываясь назад, – объяснил Отмар. – Но давайте помнить, что его тест перед этапом был отрицательным. Дважды после России – тоже. А симптомы [желудочного расстрочства] были уже тогда. 

Да, зная о том, что анализ в воскресенье оказался положительным, можно говорить, что стоило поступить иначе. Но тогда у нас была только та информация, которая была. И она не указывала на такую необходимость. Честно говоря, я даже не задумывался о тесте».

При этом Сафнауэр решительно отмел в действиях команды любой умысел или нарушение протоколов. 

«Должен подчеркнуть, что мы проводим проверки чаще, чем любой другой бизнес на этой планете, – сказал глава Racing Point. – Не только чаще всех в Ф1, но и чаще всех остальных в мире. 

Я тестирую каждого сотрудника дважды в неделю на базе. Мы уже сделали более 15 тысяч анализов. И среди них было всего шесть положительных. 

Мы относимся к вирусу серьезнее многих. Каждый сотрудник проходит проверку, приехав с Гран При. А когда они едут по домам, то должны держать в голове, как не подхватить что-то там. Такого не делает вообще никто кроме нас». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Лэнс Стролл
Команды Racing Point
Автор Джонатан Нобл

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