Впервые за пять лет за руль машины Ф1 села гонщица
Aston Martin организовала Джессике Хокинг тестовую сессию на шасси 2021 года
С 2018 года, когда Татьяна Кальдерон провела на Sauber C37 съемочный день в Мехико, ни у одной представительницы слабого пола не было возможности проехать на машине Формулы 1, близкой по уровню к используемым в чемпионате.
Бывшая гонщица W Series Джессика Хокинг прежде уже участвовала в демонстрационных заездах на технике Ф1, а после занятий на симуляторе провела на «Хунгароринге» полноценную сессию на AMR21.
Обычно эту машину задействуют в активной программе подготовки запасного пилота команды Фелипе Друговича – благо, регламент никак не ограничивает такие заезды. Бразилец также присутствовал в Будапеште.
Начало тестов пришлось задержать из-за дождя, но в итоге Джессика проехала три полноценных серии кругов.
Джессика Хокинс, тесты с Aston Martin F1
«Хочу поблагодарить команду за веру в меня и эту возможность, – цитирует 28-летнюю гонщицу пресс-служба. – Потребовалось выложиться до последней капли крови, пота и слез, чтобы добиться этого. Когда я впервые услышала о такой возможности, то просто не поверила в нее. Мне пришлось держать эту историю в секрете много месяцев, что само по себе было невероятно сложно.
Но ожидание того стоило. Ничто не сравнится с разгонной и тормозной динамикой машины Ф1. А если посмотреть на данные, я довольна своей скоростью.
Возможность проехать на AMR21 стала сбывшейся мечтой, к которой я шла долгие годы. Я продолжу работу, а также хочу вдохновить других женщин и убедить их следовать за своими мечтами, какими бы они ни были».
Последней гонщицей, выходившей на старт в Гран При Формулы 1, была итальянка Лелла Ломбарди в 1976 году.
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