Впервые: моторы Ф1 поработали на синтетическом топливе

В последние недели мотористы Ф1 и кандидаты на эту роль (к примеру, представители концерна Volkswagen) активно обсуждают, как будет выглядеть новое поколение силовых установок. Одна встреча прошла в прошлый уик-энд в Австрии, следующая состоится в эти выходные в Сильверстоуне – и до полной ясности еще очень далеко. Пока даже не разобрались с количеством цилиндров (чуть подробнее об этом можно почитать в эксклюзивном интервью Хельмута Марко по ссылке ниже).

А вот с изменениями в требованиях по топливу все уже четко и ясно. В следующем году доля синтетической (то есть не-нефтяной) составляющей в бензине вырастет с нынешних 5% до 10 – а в 2025 году будет осуществлен переход на полностью синтетическое топливо. Борцам за экологию есть чему порадоваться, руководству Ф1 есть чем перед борцами (и инвесторами) похвастаться, беспокоятся лишь собственно создатели моторов – как и каждый раз в преддверии радикальных изменений.

Поэтому, хоть «синтетика» польется в топливные баки боевых машин еще не скоро, первые испытания с использованием нового типа горючего уже прошли совсем недавно. Каждый из четырех моторостроителей получил в свое распоряжение по 200 литров синтетического топлива, созданного по заказу организаторов Формулы 1.

Конечно, это лишь самый первый вариант – и еще до конца года руководство чемпионата получит и передаст производителям силовых установок два новых варианта бензина. Что уж говорить о горючем, которое пойдет в ход через три с лишним года! Но общее представление о том, как влияет «синтетика» на характеристики мотора и чего она от двигателя требует, можно уже сейчас.

Фото: James Holland

Синтетическое топливо не может сравниться с обычным по количеству выделяемой при сгорании энергии. Это известно давно – поэтому падение мощности при использовании нового горючего было неизбежно. Даже с учетом того, что все мотористы доработали двигатели перед испытаниями – именно с целью компенсировать хотя бы часть потерь. В любом случае, конкретная величина этих потерь интересовала буквально всех – от специалистов FIA до неравнодушных к технической стороне Ф1 болельщиков. Данными с журналистами немецкого издания Auto Motor und Sport поделился инженер одной из компаний – по его словам, мощность снизилась на 80-110 л.с.

Напомним, что из примерно 1 000 л.с., которые сейчас есть в распоряжении каждого гонщика Ф1, на долю двигателя внутреннего сгорания приходится только порядка 700. И в этой ситуации потеря целой сотни «лошадей» – достаточно заметное явление.

В принципе, вернуться к прежним показателям не так уж сложно – если разрешить «прокачивать» через мотор больше топлива. Но пока моментальный расход в 100 кг/ч и лимит в 110 кг на гонку выглядят для технической группы Ф1 своего рода священными показателями. Зря, что ли, вокруг них так ломались копья два года назад. Напомним, тогда Ferrari, как считает большинство экспертов, нашла способ обойти ограничения – а потом заключила с FIA некое соглашение. Содержание его федерация предпочла оставить в секрете – но мало кто сомневается, что речь шла о раскрытии Скудерией незаконного решения и отказе от него в обмен на освобождение от каких-либо санкций.

Известный моторист Марио Иллиен (напомним, именно его компания сначала строила моторы Mercedes для Ф1, а потом была полностью выкуплена немцами) не так давно самостоятельно проводил похожие эксперименты – причем самостоятельно создавая для этого топливо. Первый образец имел октановое число 91, второй – 95. В современной Ф1 этот показатель составляет 102 – и если выйти на этот уровень не удастся (а уверенности в этом пока нет), даже увеличение расхода топлива не поможет довести мощность до привычной сейчас. Придется достаточно серьезно дорабатывать ключевые зоны двигателя – к примеру, увеличивать степень сжатия. А для этого, опять же, потребуется ослаблять существующее ограничение – 18:1.

Впрочем, наряду с негативными моментами мотористы смогли оценить и позитивные. К примеру, этанол (ключевой компонент синтетического топлива) резко снижает риск детонации и делает температурный режим внутри цилиндров менее экстремальным. Новое горючее также более насыщено кислородом, чем использующееся сейчас – и это значит, что для достижения одного и того же уровня мощности при использовании синтетического топлива потребуется меньшее давление наддува.