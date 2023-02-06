«Впереди еще долгая дорога». Элбон попросил не ждать от Williams больших успехов
По мнению гонщика, от его команды в 2023 году можно ждать прогресса, но замахиваться на по-настоящему серьезные задачи пока рано
После неплохого сезона-2021 Williams вновь опустилась на десятую строчку Кубка конструкторов – в 27 очках от ближайших соперников из AlphaTauri.
По мнению гонщика команды Алекса Элбона, который в минувшем сезоне трижды заканчивал Гран При в десятке сильнейших, новый чемпионат позволяет рассчитывать на большее – но важно реалистично смотреть на вещи.
Он добавил, что очень рассчитывает на помощь своего нового напарника Логана Сарджента, который в прошлом сезоне стал сильнейшим новичком в Формуле 2.
«Разумеется, Логан принесет свежий опыт, – сказал Элбон на презентации новой ливреи в Гроу. – Но все же, этот опыт не столь значителен, как, например, мой собственный.
Так что мы должны реально смотреть на вещи. ы пока только учимся работать сообща, и впереди у нас еще долгая дорога.
Вот уже месяц мы работаем на симуляторе, регулярно совершая набеги на базу. Сейчас важно, что наша обратная связь совпадает – мы выделяем одни и те же области, где хотим видеть прибавку. Это уже проще.
Если мы хотим подниматься выше в пелотоне, тут нужны усилия всей команды. Необходимо быть честными и открытыми друг с другом, говоря о положении вещей и наших ожиданиях от Бахрейна».
На прямой вопрос об ожиданиях от сезона англо-тайский пилот ответил: «Сложно что-то говорить. Могу заверить, что мы точно находимся в более сильной позиции, если сравнивать с концом прошлого сезона. Но вопрос в том, как это сравнить с соперниками. Очень сложно судить, кому и насколько удалось продвинуться вперед. Это скажет только время.
На симуляторе поведение машины заметно отличается от прошлогодней. Но вопрос в том, какой окажется корреляция с реальной трассой. Тут всегда есть возможность для каких-то неточностей. Правда, пока очень трудно оценивать, где мы находимся в пелотоне».
Он добавил: «Год назад у машины были очевидные слабые места. Это отмечал не только я, но и Николас [Латифи], и Логан, когда он садился за руль.
Очень много проблем доставляли блокировки передних колес в медленных поворотах. Мы пытались разобраться с этим, но задача оказалась непростой. Так что цели этой зимой были вполне понятными».
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