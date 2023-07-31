Возвращение болтанки не убедило Mercedes изменить вектор развития машины

Команда Mercedes привезла в Спа серьезный пакет доработок, включающий переделанные понтоны и новое днище. Однако после финиша на четвертом месте ее пилот Льюис Хэмилтон удивил многих, рассказав о возвращении забытой было раскачки на прямых, которая осложняла жизнь командам Ф1 в первой половине 2022 года.

По словам главы Mercedes Тото Вольфа, после такого неожиданного поворота сюжета команда примет необходимые меры.

«В этот раз нам серьезно мешала болтанка, – признался австриец на медиа-сессии. – Машину трясло фактически на каждой прямой. Даже в Бланшимоне (скоростной дуге на третьем секторе – прим.ред.) Льюису приходилось приподнимать ногу с газа, хотя обычно это не требуется. Из-за раскачки шины начинали перегреваться на торможениях, что приводило к замкнутому кругу.

Этот фактор больше всего сдерживал нас по ходу уик-энда. Жаль, что придется тратить перерыв на решение этого вопроса, но мы должны понять причину происходящего».

Вольф признал, что последние обновления могли внести свой вклад в такое поведение машины – но заверил, что даже это не станет причиной менять выбранное направление работы над W14.

«Надо разобраться, – сказал Тото. – На работу над этим пакетом было потрачено немало серьезных усилий. Думаю, новое днище могло стать причиной возвращения болтанки – это мы узнаем, поработав с данными.

Возможно, нам стоит что-то учитывать, но я по-прежнему верю, что сейчас мы движемся в верном направлении».

Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

При этом Джордж Расселл заметил, что и у других участников Ф1 машины тоже раскачивало на прямых – хотя, быть может, и не в таком масштабе.

«Мы здорово страдали от болтанки, – сказал пилот. – Но ее можно было увидеть и у соперников, пусть и не настолько серьезно, как у нас. Обидно видеть такое. Мы выступаем в топовом чемпионате, а команды не могут победить раскачку.

Надеюсь, в будущем это все же получится сделать».

Дополнительная информация: Адам Купер