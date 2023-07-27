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«Вовсе у нас не слабая структура». Сайнс встал на защиту Ferrari

Испанский пилот заверил, что окончательный уход Лорана Мекиса не помешает его команде

Мэтт Кью
Автор:
Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

В четверг накануне Гран При Бельгии Скудерия анонсировала расставание со своим гоночным директором Лораном Мекисом. Тот с мая оставался в Маранелло «на птичьих правах», уже зная о предстоящем переходе в AlphaTauri. 

Француз пришел в Скудерию в 2018 году и в последнее время был в команде вторым человеком после нового босса Фредерика Вассера. Он останется в вынужденном отпуске до конца года, а с 1 января приступит к работе в Фаэнце.  

Для Ferrari это уже вторая серьезная потеря в нынешнем сезоне – весной ее главный конструктор Давид Санчес ушел в McLaren.

Однако Карлос Сайнс заверил, что уход Мекиса не ослабит команду.

«Я на 100 процентов уверен, что наша нынешняя структура успешно справляется со всеми задачами, включая разработку машины для следующего сезона, – сказал испанец в четверг перед Гран При Бельгии. – И я совершенно не ощущаю, что она ослаблена. 

Кроме того, я чувствую, что Фред [Вассер] делает все возможное для усиления команды. И у всех наших людей есть очень четкое понимание целей. 

Новая машина уже показывает хорошие результаты в аэродинамической трубе. И я не вижу никаких слабостей». 

Гонщик добавил: «Как по мне, лучше уж чем-то пожертвовать в этом году, так как мы не сражаемся за титулы. Важно завершить реструктуризацию, мы набираем сотрудников, и сейчас куда лучше готовы к предстоящим непростым испытаниям». 

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Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari

Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

При этом испанец согласился, что Лоран Мекис играл в Скудерии заметную роль. 

«Он оставался очень важной фигурой в последнее время, его вклад был очень весомым, – согласился пилот. –  У нас сложились хорошие отношения, он умел предугадывать события и приносил команде большую пользу. 

Думаю, его пригласили возглавить соперников [из AlphaTauri] именно потому, что он так хорошо работал у нас. Но переходный процесс уже позади. К слову, он здорово помог Диего [Иоверно, новому техническому директору] при вступлении в должность».

Два последних этапа сложились для Ferrari скверно – гонщикам команды ни разу не удалось финишировать в шестерке. 

Год назад Сайнс стартовал в Спа с поула и финишировал в гонке третьим за парой Red Bull. В нынешнем сезоне ему еще ни разу не удалось подняться на подиум, за исключением спритна в Шпильберге. 

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