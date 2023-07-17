«Вовсе он не скучный». Макс ответил тем, кто критикует сезон-2023
Гонщик Red Bull объяснил, что получает от событий нынешнего чемпионата огромное удовольствие
После неровного старта, когда не вершину подиума пару раз поднимался Серхио Перес, примерно с мая Макс Ферстаппен больше не отдает соперникам ни поулы, ни победы. И хотя позади только десять Гран При из 22 запланированных, ни у кого нет и тени сомнений в третьем титуле голландца.
Из-за столь очевидного доминирования болельщики постепенно теряют интерес к гонкам – не спасает даже очень яркая и непредсказуемая борьба позади лидера.
Однако сам Макс, когда его спросили в недавнем интервью каналу Channel 4, не скучает ли он по напряженным сражениям колесо в колесо на трассах чемпионата, внезапно ответил: «Даже наоборот. Я бы заскучал, если бы лишился возможности сражаться за победы.
Для меня именно в этот состоит источник мотивации. Я очень люблю то, что делаю, и изо всех сил стараюсь не просто остаться на вершине, но и сделать свой отрыв от остальных как можно больше. Эта задача придает мне сил.
И ничего скучного тут совершенно точно нет».
Отрыв Ферстаппена от занимающего второе место в чемпионате Переса в преддверии Гран При Венгрии достиг 99 очков.
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Эрик Юниус
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