«Вовсе он не скучный». Макс ответил тем, кто критикует сезон-2023

После неровного старта, когда не вершину подиума пару раз поднимался Серхио Перес, примерно с мая Макс Ферстаппен больше не отдает соперникам ни поулы, ни победы. И хотя позади только десять Гран При из 22 запланированных, ни у кого нет и тени сомнений в третьем титуле голландца.

Из-за столь очевидного доминирования болельщики постепенно теряют интерес к гонкам – не спасает даже очень яркая и непредсказуемая борьба позади лидера.

Однако сам Макс, когда его спросили в недавнем интервью каналу Channel 4, не скучает ли он по напряженным сражениям колесо в колесо на трассах чемпионата, внезапно ответил: «Даже наоборот. Я бы заскучал, если бы лишился возможности сражаться за победы.

Для меня именно в этот состоит источник мотивации. Я очень люблю то, что делаю, и изо всех сил стараюсь не просто остаться на вершине, но и сделать свой отрыв от остальных как можно больше. Эта задача придает мне сил.

И ничего скучного тут совершенно точно нет».

Отрыв Ферстаппена от занимающего второе место в чемпионате Переса в преддверии Гран При Венгрии достиг 99 очков.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Эрик Юниус