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Формула 1 / Гран При Испании Новости

«Вовсе не совпадение». Хорнер объяснил схожесть Aston Martin и Red Bull

Глава «Быков» рассказал, что две машины похожи из-за того, что Лоуренс Стролл недавно переманил часть его сотрудников

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
«Вовсе не совпадение». Хорнер объяснил схожесть Aston Martin и Red Bull
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С началом Гран При Испании все наблюдатели отметили, что обновленная версия машины Aston Martin AMR22 использует решения понтонов, явно подсмотренные у Red Bull. FIA объяснила, что провела собственное расследование и не нашла никаких незаконных действий.

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Однако в самой Red Bull оценили такую ситуацию иначе. Команда выпустила заявление, где говорит о подозрениях в серьезных нарушениях со стороны соперников.  

В интервью Sky Sports после завершения пятничных тренировок в Барселоне глава RBR Кристиан Хорнер напомнил, что недавно группа сотрудников команды во главе с руководителем отдела аэродинамики Дэном Феллоузом перешла из Милтон-Кинса в Сильверстоун.  

«Конечно, подражание – это особый вид лести, – сказал Хорнер. – Но это вовсе не совпадение, так как несколько персонажей зимой и в самом начале сезона перешли из Red Bull в Aston Martin.

FIA напомнила нам об этом в начале недели, она сказали: "Знаете, а их машина очень похожа на вашу. Направьте нам список, какие детали и когда вы разработали". И мы сразу все поняли. 

Понятно, что люди по всему паддоку меняют команды, проведя обязательный отпуск. Все свои знания они при этом забирают с собой. Это честно, это часть игры. 

А вот что нечестно и совершенно неприемлемо, это передача интеллектуальной собственности. С этим мы мириться не намерены». 

По словам Хорнера, в его команде намерены провести тщательное внутреннее расследование, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги.

«У нас есть собственная защита программного обеспечения, – объяснил британец. – Мы точно знаем, что и кем просматривается, как все контролируется. 

Но, думаю, эта работа регулятора, FIA. У них есть полный доступ, потому мы очень надеемся на них в вопросе отслеживания интеллектуальной собственности. Им нужно следить за такими вещами».

Он пояснил: «Нам это не помешает – если, конечно, Aston Martin не начнет обгонять нас. А вот командам из середины пелотона такие действия могут причинить материальные потери [за счет выплат за итоговый результат сезона].

Но для нас важнее всего, чтобы интеллектуальная собственность была защищена, и здесь не было злоупотреблений».

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В Барселоне гонщик Aston Себастьян Феттель проиграл лидеру Red Bull Максу Ферстаппену 0,7 секунды.  

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