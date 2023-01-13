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Воулз пообещал не превращать Williams в мини-Mercedes

Вновь назначенный глава команды из Гроу рассказал о своих первоочередных задачах

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Воулз пообещал не превращать Williams в мини-Mercedes
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В пятницу Williams удивила Формулу 1 объявлением о назначении Джеймса Воулза на пост своего руководителя. Прежде британец возглавлял тактический штаб Mercedes, и о возможности его перехода не было ни малейших слухов. 

Воулзу досталась команда, пребывающая в скверной форме – семья Уильямс практически перестала инвертировать в ее развитие, потому новым владельцам из американского фонда Dorilton потребовались после 2020 года серьезные инвестиции, а погоню за соперниками усложнил лимит бюджетов. 

Новый босс проработал 20 последних лет в Mercedes, и с учетом тесных технических связей двух команд репортеры сразу же поинтересовались у него, попробует ли он реализовать на новом месте все то, чему научился в Брэкли. 

«Я бы не стал рассматривать Williams как мини-Mercedes, – заверил Джеймс. – Это в высшей степени независимая команда, у которой есть собственные правила и собственная история, свое наследие. 

Когда мы спросили у наших топ-менеджеров в Mercedes, что важнее всего для команды, они назвали две вещи: людей и культуру. 

Сейчас надо будет понять, как с этим обстоят дела [в Williams]. Пока у меня нет в этом уверенности. Но мои личные приоритеты остаются именно такими [как в Mercedes]. Мне важно, чтобы все понимали: важнее всего работать сообща.

Все дело в правах и возможностях, в уважительном отношении к коллегам, которое является взаимным. Важно понимать, что и от кого ты хочешь – и тогда можно сообща достичь общих целей».

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Фото: Williams F1

Новый руководитель Williams отметил, что команда сохранит полную независимость, а успех зависит не от связей с Mercedes, а то того, насколько хорошо будет выполнена работа. 

«Это не значит, что мы с Mercedes разорвем все сотрудничество, – объяснил 43-летний специалист. – Ведь оно началось задолго до моего прихода в команду. 

Но теперь я буду делать то, что лучше для Williams». 

Глава Mercedes Тото Вольф добавил, что не станет оказывать никакого давления на бывшего подчиненного. 

«Если бы я попробовал связаться с Джеймсом и подтолкнуть его действовать в интересах Mercedes, он бы попросил меня исчезнуть, – сказал австриец. – В отношении Williams всегда ходили подобные слухи, так как они использовали наши моторы. Но все это не соответствует действительности. 

Мы также никогда не вмешивались и в их выбор пилотов, так как признавали точку зрения и собственные взгляды их менеджмента. 

Потому Джеймс будет действовать в интересах своей новой команды. Что хорошо для них, чтобы двигаться вперед – то хорошо и для него.

О его успехах будут судить по результатам Williams. Если Mercedes сможет им помочь – он сам решит, стоит ли просить об этом. А если сочтет, что нужно действовать иначе – так и сделает». 

Стоит отметить, что с 2019 по 2021 год протеже Mercedes Джордж Расселл выступал в составе Williams.

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