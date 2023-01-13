Воулз пообещал не превращать Williams в мини-Mercedes
Вновь назначенный глава команды из Гроу рассказал о своих первоочередных задачах
В пятницу Williams удивила Формулу 1 объявлением о назначении Джеймса Воулза на пост своего руководителя. Прежде британец возглавлял тактический штаб Mercedes, и о возможности его перехода не было ни малейших слухов.
Воулзу досталась команда, пребывающая в скверной форме – семья Уильямс практически перестала инвертировать в ее развитие, потому новым владельцам из американского фонда Dorilton потребовались после 2020 года серьезные инвестиции, а погоню за соперниками усложнил лимит бюджетов.
Новый босс проработал 20 последних лет в Mercedes, и с учетом тесных технических связей двух команд репортеры сразу же поинтересовались у него, попробует ли он реализовать на новом месте все то, чему научился в Брэкли.
«Я бы не стал рассматривать Williams как мини-Mercedes, – заверил Джеймс. – Это в высшей степени независимая команда, у которой есть собственные правила и собственная история, свое наследие.
Когда мы спросили у наших топ-менеджеров в Mercedes, что важнее всего для команды, они назвали две вещи: людей и культуру.
Сейчас надо будет понять, как с этим обстоят дела [в Williams]. Пока у меня нет в этом уверенности. Но мои личные приоритеты остаются именно такими [как в Mercedes]. Мне важно, чтобы все понимали: важнее всего работать сообща.
Все дело в правах и возможностях, в уважительном отношении к коллегам, которое является взаимным. Важно понимать, что и от кого ты хочешь – и тогда можно сообща достичь общих целей».
Джеймс Воулз, руководитель Williams
Фото: Williams F1
Новый руководитель Williams отметил, что команда сохранит полную независимость, а успех зависит не от связей с Mercedes, а то того, насколько хорошо будет выполнена работа.
«Это не значит, что мы с Mercedes разорвем все сотрудничество, – объяснил 43-летний специалист. – Ведь оно началось задолго до моего прихода в команду.
Но теперь я буду делать то, что лучше для Williams».
Глава Mercedes Тото Вольф добавил, что не станет оказывать никакого давления на бывшего подчиненного.
«Если бы я попробовал связаться с Джеймсом и подтолкнуть его действовать в интересах Mercedes, он бы попросил меня исчезнуть, – сказал австриец. – В отношении Williams всегда ходили подобные слухи, так как они использовали наши моторы. Но все это не соответствует действительности.
Мы также никогда не вмешивались и в их выбор пилотов, так как признавали точку зрения и собственные взгляды их менеджмента.
Потому Джеймс будет действовать в интересах своей новой команды. Что хорошо для них, чтобы двигаться вперед – то хорошо и для него.
О его успехах будут судить по результатам Williams. Если Mercedes сможет им помочь – он сам решит, стоит ли просить об этом. А если сочтет, что нужно действовать иначе – так и сделает».
Стоит отметить, что с 2019 по 2021 год протеже Mercedes Джордж Расселл выступал в составе Williams.
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