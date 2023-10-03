«Вот вам простое сравнение». Эксперт объяснил, почему Феттель не вернется в Ф1

После блистательных выступлений за Red Bull и побед с Ferrari Себастьян Феттель перешел в Aston Martin и после пары сезонов в глубине пелотона объявил о завершении карьеры.

Этим летом немцу исполнилось 36 лет – хорошо известно, что в нынешней Формуле 1 такой возраст и близко не является критическим, и при желании Себ легко мог бы проехать еще три или четыре сезона.

Из недавней истории поклонникам Формулы 1 хорошо известно, что звезды прошлых лет после объявления об уходе из спорта порой возвращались – достаточно вспомнить карьеры Михаэля Шумахера и Фернандо Алонсо.

В отношении Феттеля тоже стали появляться такие слухи – однако экс-пилот чемпионата мира Марк Зурер заверил, что тот больше не выйдет не старт Гран При. Экс-пилот объяснил такую позицию тем, что победитель 53 гонок Ф1 не проявляет ни малейшего интереса к спорту, занимаясь заботой о природе.

В интервью немецкой редакции Motorsport.com Зурер объяснил: «Разумеется, он не разучился пилотировать. Если говорить об умении – не сомневаюсь, ему по силам показывать хорошую скорость. Вспомните, как быстро ехал Алонсо сразу после своего возвращения в Ф1.

Но между ними есть большая разница. Просто вспомните: Фернандо после ухода из чемпионата каждую неделю занимался картингом у себя на трассе в Овьедо. При этом пилотировал на пределе.

А Феттель строит ульи. Я просто не могу представить себе, что у него осталась мотивация».

Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, Себастьян Феттель Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Комментируя недавние новости о переговорах четырехкратного чемпиона с командой WEC, Зурер продолжил: «Сейчас голова Себа занята прежде всего различными экологическими инициативами. И чтобы вернуться в гонки, ему потребуется по-настоящему серьезная причина.

Однако гиперкары [WEC] проще машин Формулы 1. И в этом смысле выглядят неплохим вариантом для возобновления выступлений».

Недавно другой чемпион Ф1 Дженсон Баттон объявил, что после перерыва в выступлениях намерен вернуться в гонки на выносливость в 2024 году.

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