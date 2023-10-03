«Вот вам простое сравнение». Эксперт объяснил, почему Феттель не вернется в Ф1
Марк Зурер заверил, что обладатель четырех титулов уже не испытывает к гонкам того интереса, который привел к возобновлению карьеры у Михаэля Шумахера или Фернандо Алонсо
После блистательных выступлений за Red Bull и побед с Ferrari Себастьян Феттель перешел в Aston Martin и после пары сезонов в глубине пелотона объявил о завершении карьеры.
Этим летом немцу исполнилось 36 лет – хорошо известно, что в нынешней Формуле 1 такой возраст и близко не является критическим, и при желании Себ легко мог бы проехать еще три или четыре сезона.
Из недавней истории поклонникам Формулы 1 хорошо известно, что звезды прошлых лет после объявления об уходе из спорта порой возвращались – достаточно вспомнить карьеры Михаэля Шумахера и Фернандо Алонсо.
В отношении Феттеля тоже стали появляться такие слухи – однако экс-пилот чемпионата мира Марк Зурер заверил, что тот больше не выйдет не старт Гран При. Экс-пилот объяснил такую позицию тем, что победитель 53 гонок Ф1 не проявляет ни малейшего интереса к спорту, занимаясь заботой о природе.
В интервью немецкой редакции Motorsport.com Зурер объяснил: «Разумеется, он не разучился пилотировать. Если говорить об умении – не сомневаюсь, ему по силам показывать хорошую скорость. Вспомните, как быстро ехал Алонсо сразу после своего возвращения в Ф1.
Но между ними есть большая разница. Просто вспомните: Фернандо после ухода из чемпионата каждую неделю занимался картингом у себя на трассе в Овьедо. При этом пилотировал на пределе.
А Феттель строит ульи. Я просто не могу представить себе, что у него осталась мотивация».
Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, Себастьян Феттель
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Комментируя недавние новости о переговорах четырехкратного чемпиона с командой WEC, Зурер продолжил: «Сейчас голова Себа занята прежде всего различными экологическими инициативами. И чтобы вернуться в гонки, ему потребуется по-настоящему серьезная причина.
Однако гиперкары [WEC] проще машин Формулы 1. И в этом смысле выглядят неплохим вариантом для возобновления выступлений».
Недавно другой чемпион Ф1 Дженсон Баттон объявил, что после перерыва в выступлениях намерен вернуться в гонки на выносливость в 2024 году.
Экс-пилот Ф1: FIA надо было поддержать Маси, а не увольнять
Экс-пилот Ф1: FIA надо было поддержать Маси, а не увольнять Экс-пилот Ф1: FIA надо было поддержать Маси, а не увольнять
«В их действиях нет читерства». Эксперт объяснил, почему Red Bull не накажут
«В их действиях нет читерства». Эксперт объяснил, почему Red Bull не накажут «В их действиях нет читерства». Эксперт объяснил, почему Red Bull не накажут
Экс-пилот Ф1 встал на защиту Мазепина
Экс-пилот Ф1 встал на защиту Мазепина Экс-пилот Ф1 встал на защиту Мазепина
Самое важное:
Детали: сколько всего было кандидатов и почему в Ф1 пустили только Andretti
Детали: сколько всего было кандидатов и почему в Ф1 пустили только Andretti Детали: сколько всего было кандидатов и почему в Ф1 пустили только Andretti
Лоусон выступит за AlphaTauri и на Гран При Катара
Лоусон выступит за AlphaTauri и на Гран При Катара Лоусон выступит за AlphaTauri и на Гран При Катара
Перес увидел несправедливость в критике со стороны болельщиков
Перес увидел несправедливость в критике со стороны болельщиков Перес увидел несправедливость в критике со стороны болельщиков
«Вот вам простое сравнение». Эксперт объяснил, почему Феттель не вернется в Ф1
«Вот вам простое сравнение». Эксперт объяснил, почему Феттель не вернется в Ф1 «Вот вам простое сравнение». Эксперт объяснил, почему Феттель не вернется в Ф1
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.