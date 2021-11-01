Вот почему Ferrari SF21 будет быстры в Мексике

Будет ли Ferrari быстра в Мексике? Глава команды Маттиа Бинотто уже заявил, что автодром имени братьев Родригес более всего подходит характеристикам болидов SF21.

Конечно, ни о какой победе Бинотто не говорил. Но учитывая, что Ferrari вероятнее всего станет в Мексике третьей силой, именно гонщики Скудерии могут получить наибольшую выгоду в случае инцидентов между лидерами Red Bull и Mercedes, как от этого ранее уже выиграл Эстебан Окон на Alpine Венгрии и Даниэль Риккардо и Ландо Норрис на McLaren в Монце.

Карлос Сайнс, Ferrari SF21 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Столица Мексики, где расположен автодром, возвышается над уровнем моря более чем на 2200 метров. Из-за разреженности воздуха в цилиндры там попадает меньше кислорода, а значит в моторе можно сжечь меньше топлива и его отдача падает. Потому возрастает роль турбонаддува, который как раз нагнетает воздух в цилиндры.

В Мексике турбины гораздо чаще работают на максимальных для себя оборотах, которые достигают 150 тысяч в минуту. Свои турбины в Ferrari как раз обновили, а также поставили совершенно новые мотор-генераторы MGU-H повышенной производительности, которые установлены на валу турбины и с помощью электротяги вращают компрессор и нагнетают воздух в цилиндры, когда сама турбина с этим не справляется.

Тяговый мотор-генератор MGU-K у Ferrari также новый. В условиях высокогорья, когда мощность двигателя внутреннего сгорания падает, роль электропривода возрастает.

Не стоит забывать и о новой тяговой батарее, которая теперь стоит на болидах Ferrari и которая будет питать гибридный привод на трассе, где он играет ключевую роль.

Ferrari SF21 Фото: Giorgio Piola

Опасность для Ferrari представляет перегрев силовой установки и тормозов. Разреженный воздух обладает меньшей теплоемкостью и хуже охлаждает радиаторы. При этом именно болиды Ferrari SF21 более других в Формуле 1 нуждаются в воздухе для охлаждения.

Потому, можно предположить, что для Мексики команда подготовит особый аэродинамический пакет с дополнительными воздуховодами, идущими в тормозам, а также с дополнительными отверстиями в расположенном позади пилота кожухе двигателя. Впрочем, такого следует ждать и от других команд.

Маттиа Бинотто и Йос Ферстаппен Фото: Mark Sutton / Motorsport Images