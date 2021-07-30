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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Вот это да: похоже, у Red Bull и правда бутылка в носу

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, главный редактор

Оператор прямой трансляции застал механиков австрийской команды за необычной процедурой

Вот это да: похоже, у Red Bull и правда бутылка в носу

Некоторое время назад эксперт медиа-группы Ф1 Сэм Коллинз озвучил в одной из программ F1 TV смелое предположение: команда Red Bull перенесла емкость с водой, которую пьет пилот во время гонки, внутрь переднего обтекателя – пытаясь таким образом уменьшить степень изменения развесовки болида по ходу гонки.

Основанием для этой теории стали «показания» одного из телеоператоров. Он заметил между передним фланцем монокока и носовым обтекателем фитинги, предназначенные для соединения двух полых трубок. Однако привычной конструкцией обтекателя не предусмотрено никаких систем и деталей, для работы которых могла бы потребоваться жидкость.

Технические специалисты предположили, что в какой-то момент инженеры Red Bull перенесли внутрь обтекателя бутылку для воды. В теории это может уменьшать степень изменения развесовки болида по ходу гонки – уменьшение веса воды пусть и не слишком значительно, но компенсирует уменьшение веса топлива в баке.

Новое доказательство в пользу этой теории появилось по ходу второй тренировки Гран При Венгрии. В прямую трансляцию попали кадры с механиками Red Bull, которые находились рядом с установленным вертикально носовым обтекателем и с помощью системы трубок и простого насоса то ли закачивали внутрь, то ли, наоборот, сливали в имеющуюся емкость какую-то жидкость.

 

«Это совершенно точное подтверждение, самое первое подтверждение того, о чем я и Крейг [технический журналист Крейг Скарборо] говорим уже долгое время, – заявил Коллинз в эфире F1 TV. – Можно вспомнить не один и не два случая, когда Максу по ходу гонки напоминали о необходимости пить».

Скарборо, также присутствовавший в студии, обратил внимание, что в руках у механиков при этом была упаковка кокосовой воды. «Не могу поверить, чтобы Макс во время заезда пьет кокосовую воду!» – заявил журналист.

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Технический брифинг: деталь Haas для 2022 года

Предыдущая новость

Технический брифинг: деталь Haas для 2022 года
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