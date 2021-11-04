Восстание Норриса, давление Ferrari. Пять прогнозов на ГП Мексики
По традиции делимся прогнозами на ближайший этап Ф1
Норрис в топ-6
Кажется, гоночные боги решили покарать Ландо Норриса за безропотный отказ от борьбы с Дэном Риккардо за победу в Италии. Сначала была болезненная и обидная потеря победы в Сочи, а потом посредственные выступления в Турции и Остине, где Ландо уступал Риккардо, Гасли, Ferrari...
За три последних этапа Норрис набрал всего 17 очков. Это худший результат в топ-8 чемпионата и неудивительно, что Ландо к шестому месту теперь ближе, чем к третьему. Однако этап в Мехико должен ему помочь.
Скоростная мексиканская трасса, как минимум на бумаге, вполне подходит McLaren. Да, в Маранелло уверены, что вновь будут впереди Уокинга, но даже в разреженном высокогорном воздухе длинная прямая и скоростные связки должны играть на руку McLaren. Сам Норрис тоже любит трассы схожего типа, так что как минимум в топ-6 залететь Ландо вполне по силам.
Ландо Норрис, McLaren MCL35M
Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Ferrari обойдет McLaren
Две недели назад такой же прогноз не сбылся из-за неудачной атаки Карлоса Сайнса на Дэна Риккардо. Скудерия была явно быстрее и испанец должен был проходить и отрываться, но Дэн отбился, а Карлоса затем еще и Валттери Боттас прошел.
Несмотря на это, разрыв между командами в Кубке конструкторов сократился до 3,5 очков, а после Мексики наверняка уже итальянцы будут лидерами в этой дуэли. Во-первых, трасса Мехико еще меньше Остина зависит от мощности мотора, а значит у Ferrari будет еще меньше минусов в сравнении с McLaren. Во-вторых, у Скудерии явно есть импульс успеха, который в Уокинге после сенсационной победы в Монце и обидного поражения в Сочи растеряли.
В целом, легко предположить, что в Мехико Шарль Леклер будет лучшим вне двух топ-команд, а Карлос Сайнс не сильно от него отстанет. Пилоты McLaren тоже будут рядом, но чуть позади.
Шарль Леклер, Ferrari SF21
Фото: Uncredited
Боттас без подиума
В последнее время Валттери провел две отличные гонки (прорыв в Сочи и победа в Турции), а вот в Остине замена мотора ударила по нему сильнее, чем ожидалось и прорыва с девятого места не вышло. И вряд ли в Мексике получится сильно лучше.
В целом, Боттас не был хорош в Мехико и в лучшие годы. Скоростная и техничная трасса явно не вписывается в список его любимых автодромов, где надо посильнее вдавливать педаль газа на прямых да порезче тормозить.
Вдобавок, и сам Mercedes традиционно не шибко силен на высокогорье. Возможно, свежий мотор как раз из-за таких условий даст Валттери определенное преимущество. Но я бы не надеялся даже на его попадание в тройку.
Валттери Боттас, Mercedes W12
Фото: Steven Tee / Motorsport Images
Расселл опять без очков
Осенняя сказка Джорджа все-таки закончилась и вряд ли вернется раньше Бахрейна. В Турции и Остине у Расселла не было ни малейшего шанса набрать очки. И в Мехико наверняка тоже не будет. Почему?
Его мотор Mercedes будет страдать в разреженном высокогорном воздухе. Его болид Williams будет страдать в техничных скоростных поворотах, требующих высокого прижима. Да и ждать каких-то чрезвычайных событий не стоит: в Мехико не обещают ни дождей, ни аномальной температуры, а сходов из-за аварий тут не было с 2016 года. Так что Джорджу вновь придется довольствоваться местом в середине второй десятки.
Джордж Расселл, Williams FW43B
Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Alfa Romeo в топ-10
За последние пять этапов пилоты из Хинвила лишь раз попали в очки, но еще дважды проходили в третий сегмент квалификации, а в Турции и СШA Aнтонио Джовинацци финишировал 11-м. Итальянцы из Швейцарии явно штурмуют первую десятку и в Мехико имеют все шансы добиться своего.
Во-первых, им поможет все то же высокогорье, которое существенно снизит дефицит моторов Ferrari относительно конкурентов. Во-вторых, вряд ли в Мехико стоит ждать успехов от Alpine и Aston Martin, а значит шансов на место в топ-10 будет явно больше. Наконец, в Мексике всегда неплох был Кими Райкконен, а мы все еще надеемся на парочку хлопков дверью перед завершением карьеры финна.
Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При Мексики
|Пилот
|Всего гонок
|Сходов
|Побед
|
Лучший результат
в гонке
|
Условных очков
в ср. за гонку
|
Макс Ферстаппен
(Red Bull)
|5
|0
|2
|1
|14,4
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|5
|0
|2
|1
|16,4
|Валттери Боттас (Mercedes)
|5
|0
|0
|2
|12,4
|Себастьян Феттель (Aston Martin)
|5
|1
|0
|2
|11,6
|
Шарль Леклер
(Ferrari)
|2
|0
|0
|4
|9
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|5
|2
|0
|3
|7,6
|Даниэль Риккардо (McLaren)
|5
|2
|0
|3
|5,8
|
Серхио Перес
(Red Bull)
|5
|1
|0
|7
|3,4
|
Эстебан Окон (Alpine)
|3
|0
|0
|5
|3,3
|
Лэнс Стролл
(Aston Martin)
|3
|0
|0
|6
|2,7
|
Пьер Гасли
(AlphaTauri)
|2
|0
|0
|9
|1,5
|
Фернандо Алонсо (Alpine)
|4
|2
|0
|10
|0,25
|
Карлос Сайнс
(Ferrari)
|5
|2
|0
|13
|0
|
Ландо Норрис
(McLaren)
|1
|1
|0
|-
|0
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|1
|0
|0
|14
|0
|
Джордж Расселл
(Williams)
|1
|0
|0
|16
|0
|
Никита Мазепин (Haas)
|0
|
Мик Шумахер (Haas)
|0
|
Юки Цунода (AlphaTauri)
|0
|
Николя Латифи (Williams)
|0
Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)
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