Восстание Норриса, давление Ferrari. Пять прогнозов на ГП Мексики

Норрис в топ-6

Кажется, гоночные боги решили покарать Ландо Норриса за безропотный отказ от борьбы с Дэном Риккардо за победу в Италии. Сначала была болезненная и обидная потеря победы в Сочи, а потом посредственные выступления в Турции и Остине, где Ландо уступал Риккардо, Гасли, Ferrari...

За три последних этапа Норрис набрал всего 17 очков. Это худший результат в топ-8 чемпионата и неудивительно, что Ландо к шестому месту теперь ближе, чем к третьему. Однако этап в Мехико должен ему помочь.

Скоростная мексиканская трасса, как минимум на бумаге, вполне подходит McLaren. Да, в Маранелло уверены, что вновь будут впереди Уокинга, но даже в разреженном высокогорном воздухе длинная прямая и скоростные связки должны играть на руку McLaren. Сам Норрис тоже любит трассы схожего типа, так что как минимум в топ-6 залететь Ландо вполне по силам.

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Ландо Норрис, McLaren MCL35M Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Ferrari обойдет McLaren

Две недели назад такой же прогноз не сбылся из-за неудачной атаки Карлоса Сайнса на Дэна Риккардо. Скудерия была явно быстрее и испанец должен был проходить и отрываться, но Дэн отбился, а Карлоса затем еще и Валттери Боттас прошел.

Несмотря на это, разрыв между командами в Кубке конструкторов сократился до 3,5 очков, а после Мексики наверняка уже итальянцы будут лидерами в этой дуэли. Во-первых, трасса Мехико еще меньше Остина зависит от мощности мотора, а значит у Ferrari будет еще меньше минусов в сравнении с McLaren. Во-вторых, у Скудерии явно есть импульс успеха, который в Уокинге после сенсационной победы в Монце и обидного поражения в Сочи растеряли.

В целом, легко предположить, что в Мехико Шарль Леклер будет лучшим вне двух топ-команд, а Карлос Сайнс не сильно от него отстанет. Пилоты McLaren тоже будут рядом, но чуть позади.

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Шарль Леклер, Ferrari SF21 Фото: Uncredited

Боттас без подиума

В последнее время Валттери провел две отличные гонки (прорыв в Сочи и победа в Турции), а вот в Остине замена мотора ударила по нему сильнее, чем ожидалось и прорыва с девятого места не вышло. И вряд ли в Мексике получится сильно лучше.

В целом, Боттас не был хорош в Мехико и в лучшие годы. Скоростная и техничная трасса явно не вписывается в список его любимых автодромов, где надо посильнее вдавливать педаль газа на прямых да порезче тормозить.

Вдобавок, и сам Mercedes традиционно не шибко силен на высокогорье. Возможно, свежий мотор как раз из-за таких условий даст Валттери определенное преимущество. Но я бы не надеялся даже на его попадание в тройку.

Валттери Боттас, Mercedes W12 Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Расселл опять без очков

Осенняя сказка Джорджа все-таки закончилась и вряд ли вернется раньше Бахрейна. В Турции и Остине у Расселла не было ни малейшего шанса набрать очки. И в Мехико наверняка тоже не будет. Почему?

Его мотор Mercedes будет страдать в разреженном высокогорном воздухе. Его болид Williams будет страдать в техничных скоростных поворотах, требующих высокого прижима. Да и ждать каких-то чрезвычайных событий не стоит: в Мехико не обещают ни дождей, ни аномальной температуры, а сходов из-за аварий тут не было с 2016 года. Так что Джорджу вновь придется довольствоваться местом в середине второй десятки.

Джордж Расселл, Williams FW43B Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Alfa Romeo в топ-10

За последние пять этапов пилоты из Хинвила лишь раз попали в очки, но еще дважды проходили в третий сегмент квалификации, а в Турции и СШA Aнтонио Джовинацци финишировал 11-м. Итальянцы из Швейцарии явно штурмуют первую десятку и в Мехико имеют все шансы добиться своего.

Во-первых, им поможет все то же высокогорье, которое существенно снизит дефицит моторов Ferrari относительно конкурентов. Во-вторых, вряд ли в Мехико стоит ждать успехов от Alpine и Aston Martin, а значит шансов на место в топ-10 будет явно больше. Наконец, в Мексике всегда неплох был Кими Райкконен, а мы все еще надеемся на парочку хлопков дверью перед завершением карьеры финна.

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При Мексики

Пилот Всего гонок Сходов Побед Лучший результат в гонке Условных очков в ср. за гонку Макс Ферстаппен (Red Bull) 5 0 2 1 14,4 Льюис Хэмилтон (Mercedes) 5 0 2 1 16,4 Валттери Боттас (Mercedes) 5 0 0 2 12,4 Себастьян Феттель (Aston Martin) 5 1 0 2 11,6 Шарль Леклер (Ferrari) 2 0 0 4 9 Кими Райкконен (Alfa Romeo) 5 2 0 3 7,6 Даниэль Риккардо (McLaren) 5 2 0 3 5,8 Серхио Перес (Red Bull) 5 1 0 7 3,4 Эстебан Окон (Alpine) 3 0 0 5 3,3 Лэнс Стролл (Aston Martin) 3 0 0 6 2,7 Пьер Гасли (AlphaTauri) 2 0 0 9 1,5 Фернандо Алонсо (Alpine) 4 2 0 10 0,25 Карлос Сайнс (Ferrari) 5 2 0 13 0 Ландо Норрис (McLaren) 1 1 0 - 0 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 1 0 0 14 0 Джордж Расселл (Williams) 1 0 0 16 0 Никита Мазепин (Haas) 0 Мик Шумахер (Haas) 0 Юки Цунода (AlphaTauri) 0 Николя Латифи (Williams) 0

Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)