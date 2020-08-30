В Сильверстоуне лидер нынешнего сезона Ф1 уверенно лидировал, когда передняя левая шина потеряла давление по ходу финального круга. Гонщик Mercedes успел первым проехать под клетчатый флаг на трех колесах, но упустил победу, продлись гонка еще хоть пару поворотов.

По словам шестикратного чемпиона мира, воспоминания о той истории сами собой пришли ему в голову на финальном отрезке Гран При Бельгии.

«Это была не самая простая гонка, – сказал он в телеинтервью после того, как лидировал от старта до финиша и опереди Валттери Боттаса на 8,5 секунд. – Я заблокировал колеса на торможении перед пятым поворотом («Ле-Комб»), начались вибрации, а потом я заблокировал их вновь…

Температура резины стала падать, что бы я ни делал. Все это заставило меня нервничать, так как вполне мог повториться сценарий Сильверстоуна. Так что мне пришлось очень бережно работать с шиной. Но все обошлось».

Он добавил: «Я выиграл старт, но знал, что все равно можно ждать проблем, так как он [Боттас] мог настичь меня на прямых. Потому я постарался сразу сбросить его с хвоста к вершине подъема. Не знаю, то ли он убрал ногу с газа, то ли еще что, но сегодня ему не хватило времени на атаку. Хорошо, что не пришлось толкаться в повороте».

Сам Валттери добавил, что в это воскресенье не имел возможности бросить вызов напарнику.

«Старт давал хороший шанс, но Льюис все сделал верно, – объяснил он. – На выходе из первого поворота мы были совсем близко, но я не смог зацепиться за него. К тому же, на пути к пятому повороту был попутный ветер, из-за чего слипстрим работал хуже. Эта же история повторилась и на рестарте.

Других возможностей не было. Машины у нас одинаковые, а пилотирует Льюис очень хорошо».

По итогам семи прошедших Гран При Боттас уступает Хэмилтону 50 очков в общем зачете.