Восьмикратный чемпион мира: У Хэма украли титул

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Произошедшее на Гран При Абу-Даби обсуждается до сих пор, и кажется, свое мнение по данному вопросу высказали уже буквально все. Одним из последних в защиту Льюиса Хэмилтона выступил Себастьен Ожье.

«Я думаю он вернется, – заявил Ожье во французском эфире радио Monte Carlo. – Он очень сильный гонщик, и у него самая сильная на данный момент команда.

Но я признаю, что ему очень тяжело было принять такое поражение. Его попросту ограбили, давайте я не буду стесняться говорить это.

Я очень уважаю Макса Ферстаппена, он провел отличный сезон. Но в последний уик-энд Льюис доминировал в гонке, он все время был впереди. К сожалению для него, в конце появился этот автомобиль безопасности.

Как бы там не было, оба заслуживали чемпионские титулы. Но вот конкретно в последний уик-энд очевидно сильнее был Хэмилтон, и у него просто украли победу. Ему сложно это проглотить».

Напомним, что в 2021 году Льюис Хэмилтон и Себастьен Ожье оба боролись за свои восьмые по счету чемпионские титулы. Француз стал восьмикратным чемпионом мира по ралли, а вот британец в Абу-Даби как раз проиграл Максу Ферстаппену.