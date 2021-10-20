Карлос Сайнс стал первым гонщиком Ferrari, который попал в команду без привычной процедуры. Много лет его предшественники становились участниками специальной церемонии в Маранелло, за которой следовал торжественный ужин с боссами команды.

Пандемийная реальность внесла свои коррективы, и «посвящение» испанца получилось намного менее пафосным.

«Это очень занятная история, которой предшествовал долгий период переговоров, – рассказал гонщик в интервью Motorsport.com. – Дело было во время карантина, так что все общение проходило в Zoom и по телефону, что несколько осложняло ситуацию.

Нам пришлось адаптироваться к новым правилам, так что свою подпись под контрактом я поставил на том самом столе, за которым сижу и сейчас – у себя дома в Мадриде. Здесь у меня свой маленький офис.

Мы провели весь карантин вместе с семьей. Помню, в тот раз я проснулся в восемь утра и еще даже не переоделся, был в пижаме. Потом вошел в эту комнату и увидел отца с ручкой в руках. Он сказал: "Просто подпиши здесь. Это контракт с Ferrari, не хватает только твоей подписи".

Так что я подписал контракт, едва продрав глаза и будучи еще в пижаме. Это явно было очень доброе утро».

Карлос Сайнс, Ferrari SF21 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Знакомство с командой началось для Сайнса на тестах машины 2018 года во Фьорано, где гонщик впервые столкнулся с уникальной особенностью Ferrari – невероятным вниманием и совершенно особенным отношением со стороны тифози.

Его дебютный сезон нельзя назвать ни сенсационным, ни провальным, но гонщик явно доволен тем, как идут его дела в команде с громким именем и легендарной историей.

«Это правда, болельщики в Италии невероятно страстные, – сказал Сайнс. – И еще они относятся к тебе с огромным уважением – я даже не ожидал такого.

Знаете, просто прикоснуться к тебе или пожать руку – что-то особенно для них. Это подлинное уважение, они буквально превозносят тебя, и такое отношение очень впечатляет.

Когда ты рядом, они приходят в возбуждение. Я никогда не ощущал ничего подобного, будучи гонщиком. Ты видишь, как люди вокруг тебя невероятно взволнованы.

Я хлопаю их по спине и говорю: "Ладно вам, мне всего 27 лет, я такой же, как вы. Успокойтесь и делайте уже селфи со мной". Но часто приходится брать телефон из их трясущихся рук и снимать все самостоятельно.

Это какое-то безумие, но мне оно очень нравится. Они говорят такие забавные вещи. Так что в этом смысле моя жизнь, определенно, стала немного другой, но я смог отыскать в ней хороший баланс».

Шарль Леклер и Карлос Сайнс, Ferrari, с болельщиками Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Но не только болельщики теперь смотрят на Сайнса иначе. Пресса, а в особенности итальянская, следит за Ferrari куда более пристально, чем за большинством других команд.

Потому гонщикам в алой униформе приходится очень внимательно контролировать каждое свое слово, сказанное при включенных микрофонах.

«Это очень интересный момент, – согласился Карлос. – Любая оброненная реплика сразу превращается в большую новость только по той причине, что ты являешься частью Ferrari.

В Италии такое происходит постоянно, и пока я только учусь справляться с этим.

Учусь тому, что и как отвечать, как выражать свои мысли. Мне уже понятно, что надо говорить, чтобы мои слова попали в заголовки на первых полосах, а как можно донести ту же самую идею и избежать этого.

Я гонщик, потому постоянно учусь – в том числе и тому, как справляться с этой непростой задачей».

Говоря об особенностях выступлений за Скудерию, испанец добавил: «Тут есть повышенная ответственность, которой нет в других командах. Разница в том, что ты гоняешься за целую страну.

Это можно сравнить с игрой за [футбольный] мадридский "Реал" в Испании. Когда ты пилот Ferrari, то выступаешь и за Ferrari, и за Италию. Ты должен отдавать себе в этом отчет и нести ответственность.

Но для меня это честь. Я очень люблю Италию и провожу тут много времени.

Еще ребенком я рос здесь, гоняясь в картинге. И уже с той поры знаю, какую страсть в Италии вызывает Ferrari. Многие из моих соперников по картингу грезили тем, что вырастут и попадут в эту команду.

Со мной получилось именно так. Это огромная честь и огромная привилегия. И я очень горд этим».

Прежде Сайнс выступал за команды, которые базируются в Британии – Renault и McLaren. Оценивая подход к работе, он признал, что здесь в наши дни в паддоке почти нет отличий.

«Культура действительно разная, некоторые вещи делаются иначе, – объяснил гонщик. – Но в современной Ф1 подход к работе очень похож у всех, это же касается трудовой этики и профессионализма».

Карлос Сайнс, Ferrari SF21 Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Он продолжил: «Это правда, многие команды являются мультикультурными, даже в Ferrari много англичан и американцев. В мою инженерную бригаду входят американец, шотландец, испанец и итальянец. Это те люди, с которыми мы каждый день обедаем.

Это показывает, что в Ф1 уже нет таких различий [между командами]. Но, конечно, у Ferrari собственная культура, которую ты должен познать. Команда иначе подходит к процессам, и тебе нужно адаптироваться к ее взглядам».

Сейчас уже можно говорить, что прессинг громкого имени не стал для Сайнса непреодолимой задачей. Он смог отлично вписаться в Скудерию, оставшись при этом одним из самых открытых и дружелюбных гонщиков в паддоке. При этом Карлос не витает в облаках.

«Все происходит естественно, и в какой-то момент ты понимаешь, что уже живешь этим, – сказал гонщик про адаптацию в команде. – Это странное ощущение, ведь прежде, просыпаясь, ты говорил себе: "Наступит день, когда я стану пилотом Ferrari".

Что я испытываю сейчас? Ощущаю себя прежним Карлосом, тем же гонщиком с прежней страстью, прежним талантом, выполняющим ту же самую работу.

Просто теперь я выполняю ее для Ferrari. Это невероятная ответственность, особенно в итальянских гонках. Когда ты приезжаешь в Монцу, то внезапно понимаешь, каково это – быть пилотом Ferrari. Да и на других этапах это ощущается.

Но в Монце, особенно на тех мероприятиях, которые проходят у нас там несколько раз по ходу сезона, ты внезапно понимаешь: "Ох, как же все серьезно".

Даже серьезнее, чем я мог себе представить. Но при этом я остаюсь прежним Карлосом, в этом отношении ничего не изменилось».

Карлос Сайнс, Ferrari, с кубком за третье место Фото: Энди Хон / Motorsport Images