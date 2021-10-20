Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Хюлькенберг проведет тесты машины IndyCar
Формула 1 Интервью

«Вошел в пижаме, а тут отец с контрактом». Большое интервью Сайнса о Ferrari

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

В эксклюзивном интервью Motorsport.com испанец подвел промежуточные итоги своих выступлений за Скудерию, рассказав о самой известной команде Ф1 и ее болельщиках

«Вошел в пижаме, а тут отец с контрактом». Большое интервью Сайнса о Ferrari

Карлос Сайнс стал первым гонщиком Ferrari, который попал в команду без привычной процедуры. Много лет его предшественники становились участниками специальной церемонии в Маранелло, за которой следовал торжественный ужин с боссами команды.

Пандемийная реальность внесла свои коррективы, и «посвящение» испанца получилось намного менее пафосным.

«Это очень занятная история, которой предшествовал долгий период переговоров, – рассказал гонщик в интервью Motorsport.com. – Дело было во время карантина, так что все общение проходило в Zoom и по телефону, что несколько осложняло ситуацию. 

Нам пришлось адаптироваться к новым правилам, так что свою подпись под контрактом я поставил на том самом столе, за которым сижу и сейчас – у себя дома в Мадриде. Здесь у меня свой маленький офис.

Мы провели весь карантин вместе с семьей. Помню, в тот раз я проснулся в восемь утра и еще даже не переоделся, был в пижаме. Потом вошел в эту комнату и увидел отца с ручкой в руках. Он сказал: "Просто подпиши здесь. Это контракт с Ferrari, не хватает только твоей подписи".

Так что я подписал контракт, едва продрав глаза и будучи еще в пижаме. Это явно было очень доброе утро».

Карлос Сайнс, Ferrari SF21

Карлос Сайнс, Ferrari SF21

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Знакомство с командой началось для Сайнса на тестах машины 2018 года во Фьорано, где гонщик впервые столкнулся с уникальной особенностью Ferrari – невероятным вниманием и совершенно особенным отношением со стороны тифози.

Его дебютный сезон нельзя назвать ни сенсационным, ни провальным, но гонщик явно доволен тем, как идут его дела в команде с громким именем и легендарной историей.

«Это правда, болельщики в Италии невероятно страстные, – сказал Сайнс. – И еще они относятся к тебе с огромным уважением – я даже не ожидал такого. 

Знаете, просто прикоснуться к тебе или пожать руку – что-то особенно для них. Это подлинное уважение, они буквально превозносят тебя, и такое отношение очень впечатляет. 

Когда ты рядом, они приходят в возбуждение. Я никогда не ощущал ничего подобного, будучи гонщиком. Ты видишь, как люди вокруг тебя невероятно взволнованы.

Я хлопаю их по спине и говорю: "Ладно вам, мне всего 27 лет, я такой же, как вы. Успокойтесь и делайте уже селфи со мной". Но часто приходится брать телефон из их трясущихся рук и снимать все самостоятельно.

Это какое-то безумие, но мне оно очень нравится. Они говорят такие забавные вещи. Так что в этом смысле моя жизнь, определенно, стала немного другой, но я смог отыскать в ней хороший баланс». 

Шарль Леклер и Карлос Сайнс, Ferrari, с болельщиками

Шарль Леклер и Карлос Сайнс, Ferrari, с болельщиками

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Но не только болельщики теперь смотрят на Сайнса иначе. Пресса, а в особенности итальянская, следит за Ferrari куда более пристально, чем за большинством других команд. 

Потому гонщикам в алой униформе приходится очень внимательно контролировать каждое свое слово, сказанное при включенных микрофонах.

«Это очень интересный момент, – согласился Карлос. – Любая оброненная реплика сразу превращается в большую новость только по той причине, что ты являешься частью Ferrari.

В Италии такое происходит постоянно, и пока я только учусь справляться с этим.

Учусь тому, что и как отвечать, как выражать свои мысли. Мне уже понятно, что надо говорить, чтобы мои слова попали в заголовки на первых полосах, а как можно донести ту же самую идею и избежать этого.

Я гонщик, потому постоянно учусь – в том числе и тому, как справляться с этой непростой задачей».

Говоря об особенностях выступлений за Скудерию, испанец добавил: «Тут есть повышенная ответственность, которой нет в других командах. Разница в том, что ты гоняешься за целую страну. 

Это можно сравнить с игрой за [футбольный] мадридский "Реал" в Испании. Когда ты пилот Ferrari, то выступаешь и за Ferrari, и за Италию. Ты должен отдавать себе в этом отчет и нести ответственность.

Но для меня это честь. Я очень люблю Италию и провожу тут много времени.

Еще ребенком я рос здесь, гоняясь в картинге. И уже с той поры знаю, какую страсть в Италии вызывает Ferrari. Многие из моих соперников по картингу грезили тем, что вырастут и попадут в эту команду. 

Со мной получилось именно так. Это огромная честь и огромная привилегия. И я очень горд этим».

Прежде Сайнс выступал за команды, которые базируются в Британии – Renault и McLaren. Оценивая подход к работе, он признал, что здесь в наши дни в паддоке почти нет отличий.

«Культура действительно разная, некоторые вещи делаются иначе, – объяснил гонщик. – Но в современной Ф1 подход к работе очень похож у всех, это же касается трудовой этики и профессионализма».

Карлос Сайнс, Ferrari SF21

Карлос Сайнс, Ferrari SF21

Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Он продолжил: «Это правда, многие команды являются мультикультурными, даже в Ferrari много англичан и американцев. В мою инженерную бригаду входят американец, шотландец, испанец и итальянец. Это те люди, с которыми мы каждый день обедаем. 

Это показывает, что в Ф1 уже нет таких различий [между командами]. Но, конечно, у Ferrari собственная культура, которую ты должен познать. Команда иначе подходит к процессам, и тебе нужно адаптироваться к ее взглядам».

Сейчас уже можно говорить, что прессинг громкого имени не стал для Сайнса непреодолимой задачей. Он смог отлично вписаться в Скудерию, оставшись при этом одним из самых открытых и дружелюбных гонщиков в паддоке. При этом Карлос не витает в облаках. 

«Все происходит естественно, и в какой-то момент ты понимаешь, что уже живешь этим, – сказал гонщик про адаптацию в команде. – Это странное ощущение, ведь прежде, просыпаясь, ты говорил себе: "Наступит день, когда я стану пилотом Ferrari".

Что я испытываю сейчас? Ощущаю себя прежним Карлосом, тем же гонщиком с прежней страстью, прежним талантом, выполняющим ту же самую работу. 

Просто теперь я выполняю ее для Ferrari. Это невероятная ответственность, особенно в итальянских гонках. Когда ты приезжаешь в Монцу, то внезапно понимаешь, каково это – быть пилотом Ferrari. Да и на других этапах это ощущается. 

Но в Монце, особенно на тех мероприятиях, которые проходят у нас там несколько раз по ходу сезона, ты внезапно понимаешь: "Ох, как же все серьезно".

Даже серьезнее, чем я мог себе представить. Но при этом я остаюсь прежним Карлосом, в этом отношении ничего не изменилось».

Карлос Сайнс, Ferrari, с кубком за третье место

Карлос Сайнс, Ferrari, с кубком за третье место

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Хюлькенберг проведет тесты машины IndyCar

Предыдущая новость

Хюлькенберг проведет тесты машины IndyCar
Загрузить комментарии
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
В Haas похвалили Шумахера за самокритику
Формула 1

В Haas похвалили Шумахера за самокритику

Гасли: Кочки в Остине стали хуже прежнего, но я их не боюсь Гран При США
Формула 1

Гасли: Кочки в Остине стали хуже прежнего, но я их не боюсь

С Имолой и без Шанхая. Ф1 представила календарь-2022 из 23 гонок
Формула 1

С Имолой и без Шанхая. Ф1 представила календарь-2022 из 23 гонок

Карлос Сайнс Больше от
Карлос Сайнс
Почему в Ferrari Леклер и Сайнс? Версия Алонсо
Формула 1

Почему в Ferrari Леклер и Сайнс? Версия Алонсо

В Ferrari объяснили заминку на пит-стопе Сайнса Гран При Турции
Формула 1

В Ferrari объяснили заминку на пит-стопе Сайнса

Сайнс приготовился рисковать на Гран При Турции Гран При Турции
Формула 1

Сайнс приготовился рисковать на Гран При Турции

Ferrari Больше от
Ferrari
Крылатые войны. Как команды Ф1 выбирали настройки для ГП Турции Гран При Турции
Формула 1

Крылатые войны. Как команды Ф1 выбирали настройки для ГП Турции

В Ferrari признали риски при замене силовых установок
Формула 1

В Ferrari признали риски при замене силовых установок

Ferrari нацелилась на подиумы во всех оставшихся гонках
Формула 1

Ferrari нацелилась на подиумы во всех оставшихся гонках

Самое читаемое Сегодня

«Вошел в пижаме, а тут отец с контрактом». Большое интервью Сайнса о Ferrari
Формула 1 Формула 1

«Вошел в пижаме, а тут отец с контрактом». Большое интервью Сайнса о Ferrari

Один талантлив, другой работает. Росберг сравнил Хэма и Шуми
Формула 1 Формула 1

Один талантлив, другой работает. Росберг сравнил Хэма и Шуми

Шумахер: Aston Martin позорится в этом сезоне
Формула 1 Формула 1

Шумахер: Aston Martin позорится в этом сезоне

Алонсо выбрал двух особенных пилотов Ф1. Не себя и не Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Алонсо выбрал двух особенных пилотов Ф1. Не себя и не Хэмилтона

Почему в Ferrari Леклер и Сайнс? Версия Алонсо
Формула 1 Формула 1

Почему в Ferrari Леклер и Сайнс? Версия Алонсо

Марко: Ньюи вернулся к работе, но еще не полностью здоров
Формула 1 Формула 1

Марко: Ньюи вернулся к работе, но еще не полностью здоров

Все говорят о возвращении Бриаторе в Ф1. Есть ли тут хоть капля правды?
Формула 1 Формула 1

Все говорят о возвращении Бриаторе в Ф1. Есть ли тут хоть капля правды?

Хюлькенберг проведет тесты машины IndyCar
IndyCar IndyCar

Хюлькенберг проведет тесты машины IndyCar

Самое важное:

«Вошел в пижаме, а тут отец с контрактом». Большое интервью Сайнса о Ferrari
Формула 1 Формула 1

«Вошел в пижаме, а тут отец с контрактом». Большое интервью Сайнса о Ferrari

Хюлькенберг проведет тесты машины IndyCar
IndyCar IndyCar

Хюлькенберг проведет тесты машины IndyCar

Все говорят о возвращении Бриаторе в Ф1. Есть ли тут хоть капля правды?
Формула 1 Формула 1

Все говорят о возвращении Бриаторе в Ф1. Есть ли тут хоть капля правды?

«Я не говорю, что он хуже Джорджа…». Латифи сравнил Элбона и Расселла
Формула 1 Формула 1

«Я не говорю, что он хуже Джорджа…». Латифи сравнил Элбона и Расселла

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.