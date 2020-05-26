Мы узнали, как может начаться сезон-2020 в Формуле 1. В первые два месяца планируется устроить восемь гонок. Они пройдут с 5 июля по 6 сентября на шести европейских трассах. И среди них не будет Германии.

Причина в том, что британское правительство заинтересовано в привлечении туристов. Заинтересовано настолько, что готово включить Формулу 1 в перечень исключений из карантина. После введения ограничений на въезд в страну угроза отмены Гран При в Сильверстоуне стала вполне реальной, но вмешательство Джонсона развернуло эту историю на 180 градусов.

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Для боссов Формулы 1 из Liberty Media британская гонка имеет особую важность. Помимо того, что в стране базируются семь из десяти команд, это один из всего двух Гран При, который неизменно проводился с момента учреждения чемпионата мира в 1950 году. Второй такой этап – итальянский. Даже Гран При Монако не так часто был в календаре.

Именно поэтому руководители спорта со своей стороны готовы идти навстречу – и вместо первоначально запланированных дат для двух гонок (26 июля и 2 августа) теперь инсайдеры говорят о проведении Гран При Великобритании 2 и 9 августа. Неделя перед сдвоенными этапами оставлена пустой, чтобы дать время на необходимые карантинные мероприятия, пусть и в сокращенном формате.

Так как старт чемпионата гонками в Шпильберге 5 и 12 июля почти не вызывает вопросов, а из Австрии Формула 1 переедет в Венгрию и проведет этап 19 июля, для потенциального Гран При Германии в календаре не остается места. Liberty Media уже успела обговорить условия возвращения Хоккенхайма в график. Сейчас становится ясно, что возвращение, похоже, не состоится.

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Из Сильверстоуна участники проследуют в Барселону, где гонка состоится 16 августа. Затем выходные вновь пройдут без этапа, после чего состоятся изначально запланированные Гран При Бельгии (30 августа) и Италии (6 сентября).

Предварительный календарь Формулы 1 на 2020 год (европейские этапы)