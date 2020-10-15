У двух сотрудников Renault нашли COVID перед тестами Алонсо
Рутинная проверка перед заездами в Барселоне привела к тому, что паре человек из команды пришлось остаться в отеле
Во вторник Renault провела на «Каталунье» съемочный день, который был использован для подготовки предстоящего возвращения Фернандо Алонсо в Формулу 1 после двухлетнего перерыва.
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Как сообщает RaceFans, двое сотрудников команды не смогли принять участие в работе, поскольку их ест на коронавирус оказался положительным.
Оба должны были непосредственно взаимодействовать с Алонсо, но в итоге остались в гостинице. Еще четверо их коллег в качестве меры предосторожности были изолированы от остальной части команды.
В Renault отказались давать какие-либо комментарии, ограничившись лишь справкой, что никто из заболевших по ходу недавнего Гран При Айфеля не контактировал с руководителем команды Сирилем Абитбулем и боссом компании Renault Лукой де Мео.
Ранее на «Нюрбургринге» коронавирус выявили у двух сотрудников команды Mercedes.
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Фернандо Алонсо, Renault F1 Team
Фотограф: Renault
Фернандо Алонсо, Renault F1 Team R.S.20
Фотограф: Renault
Фернандо Алонсо, Renault F1 Team
Фотограф: Renault
Фернандо Алонсо, Renault F1 Team R.S.20
Фотограф: Renault
Фернандо Алонсо, Renault F1 Team R.S.20
Фотограф: Renault F1
Фернандо Алонсо, Renault F1 Team R.S.20
Фотограф: Renault
Фернандо Алонсо, Renault F1 Team
Фотограф: Renault F1
Фернандо Алонсо, Renault F1 Team R.S.20
Фотограф: Renault
Фернандо Алонсо, Renault F1 Team
Фотограф: Renault
Фернандо Алонсо, Renault F1 Team
Фотограф: Renault
Фернандо Алонсо, Renault F1 Team
Фотограф: Renault
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Октябрьские тесты в Барселоне
|Пилоты
|Фернандо Алонсо
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Норман Фишер