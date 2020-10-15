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Формула 1 / Октябрьские тесты в Барселоне / Новость

У двух сотрудников Renault нашли COVID перед тестами Алонсо

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У двух сотрудников Renault нашли COVID перед тестами Алонсо
Автор:
, редактор Motorsport-Total

Рутинная проверка перед заездами в Барселоне привела к тому, что паре человек из команды пришлось остаться в отеле

Во вторник Renault провела на «Каталунье» съемочный день, который был использован для подготовки предстоящего возвращения Фернандо Алонсо в Формулу 1 после двухлетнего перерыва. 

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Как сообщает RaceFans, двое сотрудников команды не смогли принять участие в работе, поскольку их ест на коронавирус оказался положительным. 

Оба должны были непосредственно взаимодействовать с Алонсо, но в итоге остались в гостинице. Еще четверо их коллег в качестве меры предосторожности были изолированы от остальной части команды. 

В Renault отказались давать какие-либо комментарии, ограничившись лишь справкой, что никто из заболевших по ходу недавнего Гран При Айфеля не контактировал с руководителем команды Сирилем Абитбулем и боссом компании Renault Лукой де Мео.

Ранее на «Нюрбургринге» коронавирус выявили у двух сотрудников команды Mercedes.

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Фернандо Алонсо, Renault F1 Team

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team
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Фотограф: Renault

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team R.S.20

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team R.S.20
2/11

Фотограф: Renault

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team
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Фотограф: Renault

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team R.S.20

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team R.S.20
4/11

Фотограф: Renault

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team R.S.20

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team R.S.20
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Фотограф: Renault F1

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team R.S.20

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team R.S.20
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Фотограф: Renault

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team
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Фотограф: Renault F1

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team R.S.20

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team R.S.20
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Фотограф: Renault

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team
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Фотограф: Renault

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team
10/11

Фотограф: Renault

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team
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Фотограф: Renault

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Октябрьские тесты в Барселоне
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Renault F1 Team
Автор Норман Фишер

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