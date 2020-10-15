У двух сотрудников Renault нашли COVID перед тестами Алонсо

Во вторник Renault провела на «Каталунье» съемочный день, который был использован для подготовки предстоящего возвращения Фернандо Алонсо в Формулу 1 после двухлетнего перерыва.

Как сообщает RaceFans, двое сотрудников команды не смогли принять участие в работе, поскольку их ест на коронавирус оказался положительным.

Оба должны были непосредственно взаимодействовать с Алонсо, но в итоге остались в гостинице. Еще четверо их коллег в качестве меры предосторожности были изолированы от остальной части команды.

В Renault отказались давать какие-либо комментарии, ограничившись лишь справкой, что никто из заболевших по ходу недавнего Гран При Айфеля не контактировал с руководителем команды Сирилем Абитбулем и боссом компании Renault Лукой де Мео.

Ранее на «Нюрбургринге» коронавирус выявили у двух сотрудников команды Mercedes.