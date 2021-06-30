Вопрос: новые шины Pirelli повлияют на борьбу за титул?

Внезапный отказ покрышек на болидах Лэнса Стролла и Макса Ферстаппена в Баку заставил Формулу 1 задуматься о жесткости резины. Уже на Гран При Австрии Pirelli представит более жесткие комплекты для задних колес. Пока их опробуют лишь в пятницу, но уже в Сильверстоуне новые шины должны прийти на замену нынешним.

Для производства покрышек Pirelli использовала свои данные с тестов 18-дюймовых колес следующего года. Низкопрофильные шины, которые будут введены в Ф1 с 2022 года, требуют более жесткого каркаса, чтобы выдержать ожидаемое давление. Сейчас ту же технологию применили к нынешним 13-дюймовым колесам.

Каждый пилот получит по два комплекта более жестких задних шин и выскажет свое мнение, чтобы Pirelli могла все подготовить к Гран При Великобритании. Этот этап традиционно является одним из самых требовательных к резине.

Для применения новых шин потребуются голоса 7 из 10 команд, но FIA может изменить резину и без голосования из соображений безопасности. Никто не ждет от команд протестов на повышение надежности резины. Однако более жесткие покрышки могут изменить баланс машины, а как следствие – и баланс сил в чемпионате.

«Я думаю, вопрос резины может привести к изменению результатов разных команд, – сказал босс Ferrari Маттиа Бинотто после Гран При Штирии. – Шины могут повлиять на общую динамику машины и поведение подвески.

Стоит задуматься о том, как это скажется на аэродинамике. В задней части деформация боковой части покрышки может повлиять на работу диффузора. А значит, применения незнакомых нам шин может привести к сюрпризам!»

Pirelli давно готовила новую спецификацию резины, но ввести ее предполагалось только после Гран При Италии. Теперь срок сдвинулся на пять этапов вперед, что в сумме потребует производства 2500 новых покрышек. Однако, чтобы избежать повторения бакинской ситуации, Pirelli готова пойти на такие затраты.

Но окажется ли работы компании полезна всем командам? Учитывая плотную борьбу Red Bull и Mercedes за победу в чемпионате, важна будет любая мелочь. Так не станет ли новая резина от Pirelli решающим фактором в схватке за титул? Если да, то скандала наверняка не избежать.