Фернандо Алонсо стал чемпионом мира в 2005 и 2006 годах, выступая за Renault. После этого вплоть до 2014-го он каждый год поднимался на подиум Гран При и регулярно выигрывал, продолжая карьеру в McLaren и Ferrari.

За этим последовало возвращение в McLaren, где из-за слабых моторов Honda испанец откатился в хвост пелотона, после нескольких сезонов в самом хвосте он объявил о завершении карьеры.

Сейчас испанец вернулся с Alpine – и оказался в непривычной для себя части пелотона. Алонсо сражается с соперниками в традиционно плотной средней группе, завоевав в шести гонках одно шестое, одно восьмое и одно десятое место.

Говоря о том, каким он видит свой новый опыт, Фернандо признался: «Это просто другой спорт, совершенно другой.

Прямо сейчас, не имея возможности бороться за титул, ты просто должен быть всегда готов использовать свой момент.

Для этого требуется прибавлять каждый день, разбираться со слабыми местами машины, исправлять слабости своего пилотажа, процедуры старта, пит-стопов… Заниматься всем, что происходит по ходу уик-энда – и готовиться к тому моменту, когда ты наконец-то окажешься конкурентоспособен».

Алонсо добавил: «Когда ты получаешь машину, способную побеждать, в нашем спорте случается настоящая магия. Все, что происходит до этого дня, является лишь подготовкой. [А после этого] меняется весь твой подход к уик-энду».