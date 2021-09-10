По ходу Гран При Италии Тото Вольф стал гостем съемочной бригады Sky Sports, по обыкновению обстоятельно отвечая на самые разные вопросы. Конечно же, одной из главных тем стала перестановка в составе чемпионов мира. Валттери Боттас, проведя в Брэкли пять лет, вскоре уступит место Джорджу Расселлу.

По ходу беседы в паддоке один из репортеров спросил австрийца: «Здесь в Монце для квалификации очень важен слип-стрим. Уверены ли вы, что Валттери согласится разгонять Льюиса [Хэмилтона] после того, как вы уволили его?».

Было видно, что Вольфу этот вопрос не особенно понравился. Недовольным голосом он резко ответил: «Во-первых, мы никого не увольняли. Мы вообще не увольняем людей, а находим для них приемлемые варианты на будущее, от которых все получают выгоду. Я говорю совершенно серьезно – мы вместе изучаем варианты и выбираем самый лучший.

Но действительно, у нас есть внутреннее правило, и в этот раз очередь Валттери ехать первым. Надеюсь, у нас будет слип-стрим. Так как здесь это принесет пользу всем».

Говоря о том, как происходила замена Боттаса на Расселла, австриец добавил: «Здесь требовалось сделать все правильно и вовремя. Важно было понять, что будет делать Валттери. И лишь потом быстро вернуться к нашей собственной ситуации.

Когда с первым вопросом наступила ясность, мы быстро связались с Джорджем и все обсудили. Мы отправили ему предварительную версию контракта – а остальное он сам уже рассказал».

Говоря о том, как команда делала выбор, Тото пояснил: «Решение было групповым. Прежде всего мы выслушали старших инженеров, которые владеют самой ценной информацией.

Также для меня было крайне важно выслушать совет директоров, Олу [Калениуса] и Маркуса [Шефера, боссов концерна Daimler]. Они смотрят на ситуацию в перспективе. После этого мы собрались вместе и решили, как именно будем действовать».

Дополнительная информация: Филип Клерен