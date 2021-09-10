Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / В Alfa Romeo рассказали, как будут выбирать пилота
Формула 1 Новости

«Мы никого не увольняем». Вольф раскрыл детали замены Боттаса на Расселла

Автор:
, Ответственный редактор

Руководитель Mercedes F1 объяснил, что сначала убедился в продолжении карьеры финна, и только потом подписал контракт с Джорджем Расселлом

«Мы никого не увольняем». Вольф раскрыл детали замены Боттаса на Расселла

По ходу Гран При Италии Тото Вольф стал гостем съемочной бригады Sky Sports, по обыкновению обстоятельно отвечая на самые разные вопросы. Конечно же, одной из главных тем стала перестановка в составе чемпионов мира. Валттери Боттас, проведя в Брэкли пять лет, вскоре уступит место Джорджу Расселлу.

Читайте также:

По ходу беседы в паддоке один из репортеров спросил австрийца: «Здесь в Монце для квалификации очень важен слип-стрим. Уверены ли вы, что Валттери согласится разгонять Льюиса [Хэмилтона] после того, как вы уволили его?».

Было видно, что Вольфу этот вопрос не особенно понравился. Недовольным голосом он резко ответил: «Во-первых, мы никого не увольняли. Мы вообще не увольняем людей, а находим для них приемлемые варианты на будущее, от которых все получают выгоду. Я говорю совершенно серьезно – мы вместе изучаем варианты и выбираем самый лучший.

Но действительно, у нас есть внутреннее правило, и в этот раз очередь Валттери ехать первым. Надеюсь, у нас будет слип-стрим. Так как здесь это принесет пользу всем».

Говоря о том, как происходила замена Боттаса на Расселла, австриец добавил: «Здесь требовалось сделать все правильно и вовремя. Важно было понять, что будет делать Валттери. И лишь потом быстро вернуться к нашей собственной ситуации. 

Когда с первым вопросом наступила ясность, мы быстро связались с Джорджем и все обсудили. Мы отправили ему предварительную версию контракта – а остальное он сам уже рассказал».

Читайте также:

Говоря о том, как команда делала выбор, Тото пояснил: «Решение было групповым. Прежде всего мы выслушали старших инженеров, которые владеют самой ценной информацией.

Также для меня было крайне важно выслушать совет директоров, Олу [Калениуса] и Маркуса [Шефера, боссов концерна Daimler]. Они смотрят на ситуацию в перспективе. После этого мы собрались вместе и решили, как именно будем действовать».  

Читайте также:

Дополнительная информация: Филип Клерен

Поделились
Комментарии
В Alfa Romeo рассказали, как будут выбирать пилота

Предыдущая новость

В Alfa Romeo рассказали, как будут выбирать пилота
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Хэмилтон на полсекунды обогнал Ферстаппена в тренировке

1 ч
2
Формула 1

«Мы никого не увольняем». Вольф раскрыл детали замены Боттаса на Расселла

9 мин
3
Формула 1

Завал в спринте и Хэмилтон в лидерах. Пять прогнозов на Монцу

10 ч
4
Формула 1

Субботние гонки Ф1 с 2022 года перестанут быть квалификационными

3 ч
5
Формула 1

В Alfa Romeo рассказали, как будут выбирать пилота

42 мин
Самое важное:
«Мы никого не увольняем». Вольф раскрыл детали замены Боттаса на Расселла
Формула 1

«Мы никого не увольняем». Вольф раскрыл детали замены Боттаса на Расселла

9мин
В Alfa Romeo рассказали, как будут выбирать пилота
Формула 1

В Alfa Romeo рассказали, как будут выбирать пилота

42мин
Хэмилтон на полсекунды обогнал Ферстаппена в тренировке
Формула 1

Хэмилтон на полсекунды обогнал Ферстаппена в тренировке

1 ч
Шесть пилотов подготовили для Гран При Италии особые шлемы
Формула 1

Шесть пилотов подготовили для Гран При Италии особые шлемы

2 ч
Субботние гонки Ф1 с 2022 года перестанут быть квалификационными
Формула 1

Субботние гонки Ф1 с 2022 года перестанут быть квалификационными

3 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
В Alfa Romeo рассказали, как будут выбирать пилота
Формула 1

В Alfa Romeo рассказали, как будут выбирать пилота

Хэмилтон на полсекунды обогнал Ферстаппена в тренировке Гран При Италии
Формула 1

Хэмилтон на полсекунды обогнал Ферстаппена в тренировке

Шесть пилотов подготовили для Гран При Италии особые шлемы Гран При Италии
Формула 1

Шесть пилотов подготовили для Гран При Италии особые шлемы

Больше от
Тото Вольф
Вольф поблагодарил Боттаса. Вышло немного странно
Формула 1

Вольф поблагодарил Боттаса. Вышло немного странно

Вольф признал тактическую ошибку Mercedes в Зандфорте Гран При Нидерландов
Формула 1

Вольф признал тактическую ошибку Mercedes в Зандфорте

Вольф о контракте: Мы еще ничего не подписали
Формула 1

Вольф о контракте: Мы еще ничего не подписали

Mercedes Больше от
Mercedes
Росберг рассказал, как пойдет борьба Расселла с Хэмилтоном
Формула 1

Росберг рассказал, как пойдет борьба Расселла с Хэмилтоном

Бинотто: Ferrari и Red Bull обсудили легальность моторов Mercedes Гран При Нидерландов
Формула 1

Бинотто: Ferrari и Red Bull обсудили легальность моторов Mercedes

Боттас назвал срок контракта и свой статус в Alfa Romeo
Формула 1

Боттас назвал срок контракта и свой статус в Alfa Romeo

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон на полсекунды обогнал Ферстаппена в тренировке
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон на полсекунды обогнал Ферстаппена в тренировке

«Мы никого не увольняем». Вольф раскрыл детали замены Боттаса на Расселла
Формула 1 Формула 1

«Мы никого не увольняем». Вольф раскрыл детали замены Боттаса на Расселла

Завал в спринте и Хэмилтон в лидерах. Пять прогнозов на Монцу
Формула 1 Формула 1

Завал в спринте и Хэмилтон в лидерах. Пять прогнозов на Монцу

Субботние гонки Ф1 с 2022 года перестанут быть квалификационными
Формула 1 Формула 1

Субботние гонки Ф1 с 2022 года перестанут быть квалификационными

В Alfa Romeo рассказали, как будут выбирать пилота
Формула 1 Формула 1

В Alfa Romeo рассказали, как будут выбирать пилота

Из-за хэштега Мазепина эксперты «уволили» Джовинацци
Формула 1 Формула 1

Из-за хэштега Мазепина эксперты «уволили» Джовинацци

Жена Михаэля Шумахера рассказала о его здоровье: Он другой
Формула 1 Формула 1

Жена Михаэля Шумахера рассказала о его здоровье: Он другой

Езда на фуре и 200 тысяч в месяц: работа механиком в русских гонках
СМП РСКГ СМП РСКГ

Езда на фуре и 200 тысяч в месяц: работа механиком в русских гонках

Самое важное:

«Мы никого не увольняем». Вольф раскрыл детали замены Боттаса на Расселла
Формула 1 Формула 1

«Мы никого не увольняем». Вольф раскрыл детали замены Боттаса на Расселла

В Alfa Romeo рассказали, как будут выбирать пилота
Формула 1 Формула 1

В Alfa Romeo рассказали, как будут выбирать пилота

Хэмилтон на полсекунды обогнал Ферстаппена в тренировке
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон на полсекунды обогнал Ферстаппена в тренировке

Шесть пилотов подготовили для Гран При Италии особые шлемы
Формула 1 Формула 1

Шесть пилотов подготовили для Гран При Италии особые шлемы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.