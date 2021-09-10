«Мы никого не увольняем». Вольф раскрыл детали замены Боттаса на Расселла
Руководитель Mercedes F1 объяснил, что сначала убедился в продолжении карьеры финна, и только потом подписал контракт с Джорджем Расселлом
По ходу Гран При Италии Тото Вольф стал гостем съемочной бригады Sky Sports, по обыкновению обстоятельно отвечая на самые разные вопросы. Конечно же, одной из главных тем стала перестановка в составе чемпионов мира. Валттери Боттас, проведя в Брэкли пять лет, вскоре уступит место Джорджу Расселлу.
Читайте также:
По ходу беседы в паддоке один из репортеров спросил австрийца: «Здесь в Монце для квалификации очень важен слип-стрим. Уверены ли вы, что Валттери согласится разгонять Льюиса [Хэмилтона] после того, как вы уволили его?».
Было видно, что Вольфу этот вопрос не особенно понравился. Недовольным голосом он резко ответил: «Во-первых, мы никого не увольняли. Мы вообще не увольняем людей, а находим для них приемлемые варианты на будущее, от которых все получают выгоду. Я говорю совершенно серьезно – мы вместе изучаем варианты и выбираем самый лучший.
Но действительно, у нас есть внутреннее правило, и в этот раз очередь Валттери ехать первым. Надеюсь, у нас будет слип-стрим. Так как здесь это принесет пользу всем».
Говоря о том, как происходила замена Боттаса на Расселла, австриец добавил: «Здесь требовалось сделать все правильно и вовремя. Важно было понять, что будет делать Валттери. И лишь потом быстро вернуться к нашей собственной ситуации.
Когда с первым вопросом наступила ясность, мы быстро связались с Джорджем и все обсудили. Мы отправили ему предварительную версию контракта – а остальное он сам уже рассказал».
Читайте также:
Говоря о том, как команда делала выбор, Тото пояснил: «Решение было групповым. Прежде всего мы выслушали старших инженеров, которые владеют самой ценной информацией.
Также для меня было крайне важно выслушать совет директоров, Олу [Калениуса] и Маркуса [Шефера, боссов концерна Daimler]. Они смотрят на ситуацию в перспективе. После этого мы собрались вместе и решили, как именно будем действовать».
Читайте также:
Дополнительная информация: Филип Клерен