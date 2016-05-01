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Формула 1 / Избранное

Волшебник и Профессор. Последняя дуэль Сенны и Проста

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Волшебник и Профессор. Последняя дуэль Сенны и Проста
Автор:
1 мая 2016 г., 07:34

Противостояние Айртона Сенны и Алена Проста на трассах Формулы 1 вошло в анналы автоспорта. Но последнее сражение бразильца и француза состоялось за рулём картов. Рассказывает Сергей Беднарук.

Ровно 22 года назад, 1 мая 1994 года на Гран При Сан-Марино погиб трёхкратный чемпион мира и один из величайших гонщиков в истории Айртон Сенна. Но едва ли слава бразильского Волшебника достигла бы таких высот, если бы не его извечный соперник – француз Ален Прост. Лёд и пламень – их дуэль стала классикой Формулы 1.

Утром перед трагической гонкой в Имоле Айртон поприветствовал своего заклятого конкурента в прямом эфире телеканала TF1, назвав его своим другом. К тому моменту делить им было уже нечего – Прост завершил карьеру после сезона 1993 года, выиграв четвёртый в карьере титул, а Сенна сменил его в Williams…  

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В последний раз они вместе вышли на старт гонки Ф1 на финальном этапе 1993-го в австралийской Аделаиде – Сенна в своей прощальной гонке за McLaren одержал победу, а Прост, уступив десять секунд, поднялся в последней гонке в Больших Призах на вторую ступень подиума. Однако после этого они встретились на трассе ещё раз…

Айртон Сенна и Ален Прост в Берси, 1993
                  Айртон Сенна и Ален Прост в Берси, 1993 год

Возвращение к истокам

В конце 1993 года бывший пилот Ф1 Филипп Стрейф, прикованный к инвалидному креслу после аварии на предсезонных тестах в Рио в 1989-м, решил устроить картинговую гонку с участием звёзд мировой величины и молодых картингистов. На приглашение принять в ней участие откликнулись и Сенна, и Прост.

Айртон Сенна и Ален Прост в Берси, 1993

 Соревнования, получившие названия Elf Masters, прошли в декабре во дворце спорта Берси в пригороде Парижа. Формат предусматривал эстафетную гонку с двумя основными заездами. Участники выступали на быстрых картах со 100-кубовыми моторами.

В первом заезде и Сенна, и Прост столкнулись с техническими проблемами, а победа досталась выступавшему тогда за Minardi итальянцу Пьерлуиджи Мартини. А вот во второй гонке, приняв эстафеты от своих напарников, два великих чемпиона оказались на трассе рядом.

К восторгу публики, позабывшей о лидирующем Андреа де Чезарисе, Прост вплотную преследовал Сенну. Несмотря на все попытки, провести атаку Алену так и не удалось, а вскоре после очередного не увенчавшегося успехом выпада француза между двумя дуэлянтами вклинился победитель первого заезда Мартини.

Сенна почти настиг де Чезариса, но в этот момент карт вновь подвёл бразильца – вскинув руку вверх, Айртон ушёл с траектории и вынужден был прекратить борьбу. Его последняя дуэль с Простом, по сути, длилась всего несколько минут, но именно она стала украшением того вечера в Берси.

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Второе издание Elf Masters год спустя уже было посвящено памяти бразильского Волшебника, а публику в напряжении держала дуэль Проста с новым "королём" Формулы 1 – новоиспечённым чемпионом мира Михаэлем Шумахером…

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ален Прост , Айртон Сенна В Магазин , Филип Стрейф
Автор Сергей Беднарук

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