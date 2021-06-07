Волшебная кнопка. Из-за чего Хэмилтон проиграл гонку в Баку

Казалось, что Гран При Азербайджана станет очередным примером удивительного умения Льюиса Хэмилтона добиваться результата в почти безнадежных ситуациях. Пока Валттери Боттас весь уик-энд сражался с машиной, семикратный чемпион блеснул в квалификации, а по ходу гонки, даже уступив соперникам из Red Bull, уверенно держался третьим.

Авария Макса Ферстаппена и остановка гонки дала Льюису шанс – и на рестарте за два круга до финиша он обошел Серхио Переса и возглавил гонку. Но затем все увидели клубы дыма из-под колес и выезд Хэмилтона в зону безопасности.

Сам британец, упустивший возможность вернуться в лидеры общего зачета, спросил команду по радио: «Я что, оставил волшебную кнопку включенной? Могу поклясться, что отключал ее».

Что же это за кнопка – и почему ее влияние оказалось настолько разрушительным?

В Формуле 1 нередко называют разные решения «волшебными». Можно вспомнить этот эпитет применительно в подрулевым «лепесткам» или слова Джорджа Рассела о «волшебной кнопке», когда в конце 2020-го он заменял Льюиса в Mercedes.

В нашем случае речь идет о физической кнопке, которая располагается на обратной стороне руля. Это очень интересный инструмент, позволяющий гонщику быстро прогревать передние шины.

С 2014 года, когда Ф1 перешла на гибридные силовые установки, одновременно произошли серьезные изменения в конструкции тормозной системы машин. Чтобы иметь возможность накапливать энергию во время замедлений посредством мотор-генератора MGU-K, появилась система электронного контроля тормозного усилия.

Система электронной регулировки тормозного усилия (brake-by-wire) Иллюстрация: Джорджо Пиола

Одним из следствий стал разрыв прямой связи между педалью в кокпите и тормозными механизмами на колесах. Распределение тормозного усилия между осями также стало электронным, что дало возможность учитывать желаемый режим работы рекуператора.

Параметры задает гонщик посредством переключателя на руле – для этого используются три «крутилки» в нижней части, которые позволяют контролировать и настраивать великое множество параметров.

Команды не стремятся афишировать точную конфигурацию этих переключателей, но полностью скрыть их от посторонних глаз довольно сложно – они довольно часто попадают в кадр при включении бортовых камер, да и опытным фотографам при известном везении несложно запечатлеть их.

Переключатели на руле Mercedes W12 Фото: Mercedes AMG

При этом, учитывая важность тормозного баланса, есть отдельный инструмент для контроля за ним. Взгляните на фото ниже: кнопки ВВ+ и ВВ- позволяют быстро менять распределение усилия между осями, а «крутилка» чуть выше отвечает за уровень торможения двигателем – он также влияет на эффективность замедления.

Руль Mercedes W12 Фото: Mercedes AMG

Что же такое «волшебная кнопка»? Это инструмент, который позволяет одномоментно резко изменить настройки, установив такой тормозной баланс, который никогда не понадобится в гонке.

Примерно 90% усилия переносится на передние колеса – в обычных условиях используется только 55-60%. Одновременно MGU-K фактически отключается, не забирая энергию у задних тормозов.

Зачем это делается? Столь экстремальная конфигурация позволяет быстро разогревать передние тормоза, а вместе с ними и резину. В Баку Хэмилтон активировал «волшебную кнопку» на прогревочном круге перед рестартом, чтобы подготовить шины к возобновлению гонки. Вы наверняка заметили, как на решетке от тормозных механизмов его Mercedes активно поднимался пар.

После прогрева систему нужно было вернуть в нормальный режим, отключив функцию прогрева, а затем перейти к обычным предстартовым процедурам. Льюис сделал это – но в тот момент, когда отлично начал движение и опередил Серхио Переса, случайно задел «волшебную кнопку» пальцем.

Баланс тормозов вновь резко сместился вперед, не оставив гонщику шансов попасть в первый поворот. В клубах дыма из-под передних колес Mercedes вынесло в зону безопасности, и в эту секунду гонка была проиграна.

Расследование, проведенное командой после финиша, даст ответ, как получилось, что система активировалась в столь неудачный момент – и что нужно сделать, чтобы подобное не повторилось в будущем. Но потерянных в Баку очков это, разумеется, уже не вернет.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W12, блокирует колеса на рестарте в первом повороте, сражаясь с Серхио Пересом, Red Bull Racing RB16B Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images