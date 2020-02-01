Volkswagen нацелилась побить рекорд Mercedes Ф1 в Сономе
В 2020 году немецкая компания отправится на калифорнийскую трассу в Соному, чтобы побить рекорд Mercedes Эстебана Гутьерреса.
Электрический прототип Volkswagen ID.R уже установил рекорды по подъему на холм Пайкс-Пик, на «Нюрбургринге», в Гудвуде, а также быстрее всех поднялся на гору Тяньмэнь в Китае.
Руководитель Volkswagen Motorsport Свен Сметс рассказал Autocar, что сейчас компания разрабатывает машину второго поколения. Однако потенциал первого автомобиля еще не исчерпан, и это планируется продемонстрировать на нескольких мероприятиях.
В частности, 28-31 мая Volkswagen отправится на Фестиваль скорости в Сономе, где будет продвигать свои технологии электродвигателей. Там компания собирается попытаться побить неофициальный рекорд круга Mercedes, который в прошлом году установил экс-пилот Ф1 Эстебан Гутьеррес на болиде Mercedes W07 2016 года, проехав круг за 1:15.430.
«Калифорния – подходящее место для того, чтобы отправится туда с электромобилем, – сказал Сметс. – Мы хотим установить рекорд, хотя Mercedes превзойти будет непросто. Поездка в Соному с целью побить рекорд, установленный автомобилем Ф1, показывает, что мы находимся на передовом рубеже технологий».
В Гудвуде ID.R отобрал рекорд именно у болида Формулы 1. Там прежнее лучшее время до того принадлежало Нику Хайдфельду на McLaren MP4/13 1998 года.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Денис Буденков
Volkswagen нацелилась побить рекорд Mercedes Ф1 в Сономе
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