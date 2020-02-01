Volkswagen нацелилась побить рекорд Mercedes Ф1 в Сономе

Электрический прототип Volkswagen ID.R уже установил рекорды по подъему на холм Пайкс-Пик, на «Нюрбургринге», в Гудвуде, а также быстрее всех поднялся на гору Тяньмэнь в Китае.

Руководитель Volkswagen Motorsport Свен Сметс рассказал Autocar, что сейчас компания разрабатывает машину второго поколения. Однако потенциал первого автомобиля еще не исчерпан, и это планируется продемонстрировать на нескольких мероприятиях.

В частности, 28-31 мая Volkswagen отправится на Фестиваль скорости в Сономе, где будет продвигать свои технологии электродвигателей. Там компания собирается попытаться побить неофициальный рекорд круга Mercedes, который в прошлом году установил экс-пилот Ф1 Эстебан Гутьеррес на болиде Mercedes W07 2016 года, проехав круг за 1:15.430.

«Калифорния – подходящее место для того, чтобы отправится туда с электромобилем, – сказал Сметс. – Мы хотим установить рекорд, хотя Mercedes превзойти будет непросто. Поездка в Соному с целью побить рекорд, установленный автомобилем Ф1, показывает, что мы находимся на передовом рубеже технологий».

В Гудвуде ID.R отобрал рекорд именно у болида Формулы 1. Там прежнее лучшее время до того принадлежало Нику Хайдфельду на McLaren MP4/13 1998 года.