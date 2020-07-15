Вольфу запретили носить защитный экран вместо маски

Руководитель команды Mercedes начал сезон-2020 в прозрачном экране. Он крепился на лбу и защищал все лицо. Но на Гран При Штирии Тото Вольфа можно было увидеть в маске – такой же, как у остальных участников Формулы 1. Оказалось, это произошло после вмешательства FIA: федерация заставила Тото отказаться от экрана в пользу маски.

«Сотрудники FIA, ответственные за соблюдение антикоронавирусных мер, не были довольны моим выбором, – объяснил Вольф. – Экран не удовлетворял всем требованиям, так что теперь я все время ношу маску».

Тото Вольф на Гран При Штирии Формулы 1 Фото: Motorsport Images

Маски считаются более эффективным средством, так как в отличие от экранов не оставляют возможности свободного тока воздуха по бокам и в нижней части лица – там, куда идет выдыхаемый человеком воздух. Речь идет именно об эффективности для людей, окружающих носителя экрана. С точки зрения защиты самого человека, который носит маску или экран, экран может быть эффективнее.

«Думаю, нам стоит относится к этому со всей серьезностью, – добавил Вольф. – Я был уверен, что экран – отличный вариант. В нем удобнее. Но правила есть правила и их надо соблюдать. Хорошо, что мы вообще проводим гонки – пусть даже в масках. Если нам нужно носить эти подгузники на носу – что ж, мы будем это делать».