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Вольфу запретили носить защитный экран вместо маски

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Вольфу запретили носить защитный экран вместо маски
Автор:
, Журналист
15 июл. 2020 г., 10:25

FIA сочла экран недостаточно надежным и принудила босса Mercedes надеть маску

Руководитель команды Mercedes начал сезон-2020 в прозрачном экране. Он крепился на лбу и защищал все лицо. Но на Гран При Штирии Тото Вольфа можно было увидеть в маске – такой же, как у остальных участников Формулы 1. Оказалось, это произошло после вмешательства FIA: федерация заставила Тото отказаться от экрана в пользу маски. 

«Сотрудники FIA, ответственные за соблюдение антикоронавирусных мер, не были довольны моим выбором, – объяснил Вольф. – Экран не удовлетворял всем требованиям, так что теперь я все время ношу маску».

Toto Wolff

Тото Вольф на Гран При Штирии Формулы 1

Фото: Motorsport Images

Маски считаются более эффективным средством, так как в отличие от экранов не оставляют возможности свободного тока воздуха по бокам и в нижней части лица – там, куда идет выдыхаемый человеком воздух. Речь идет именно об эффективности для людей, окружающих носителя экрана. С точки зрения защиты самого человека, который носит маску или экран, экран может быть эффективнее.

«Думаю, нам стоит относится к этому со всей серьезностью, – добавил Вольф. – Я был уверен, что экран – отличный вариант. В нем удобнее. Но правила есть правила и их надо соблюдать. Хорошо, что мы вообще проводим гонки – пусть даже в масках. Если нам нужно носить эти подгузники на носу – что ж, мы будем это делать».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия После гонки
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Тото Вольф
Команды Mercedes В Магазин
Автор Джулиана Цайгенгайст

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