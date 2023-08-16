Вольфу дали совет, как проще вернуть Шумахера в пелотон Ф1
Судьбой немецкого пилота внезапно заинтересовался гендиректор AlphaTauri Петер Байер
Мик Шумахер проводит нынешний сезон на «скамейке запасных» в Mercedes. Глава команды из Брэкли Тото Вольф не скрывает желания вновь усадить Мика за руль – считается, что лучшим вариантом может стать Williams, хотя в последнее время там усилились позиции Логана Сарджента.
Сам Шумахер недавно намекал, что вернется в пелотон уже в нынешнем сезоне – но сейчас сложно поверить в такой сценарий, так как единственную реальную вакансию в Alpha Tauri уже занял Даниэль Риккардо.
Между тем, как раз из этой команды Вольфу дали совет, как помочь молодому гонщику. По словам генерального директора Петера Байера, тот должен как можно чаще появляться за рулем черной машины W14.
«Как ему доказать, что он быстр? Именно в этом состоит главная сложность, – приводит слова Байера GPBlog. – Если Тото не будет сажать его за руль, Мику сложно будет проявить себя.
Если бы Даниэль [Риккардо] не проявил себя так здорово на тех тестах в Сильверстоуне, он бы никогда не получил получил свой шанс [в AlphaTauri]».
При этом 24-летний гонщик даже не сможет принять участие в пятничных тренировках Гран При, так как после двух сезонов выступлений за Haas не отвечает необходимым критериям для новичков.
Пока Мик проехал на нынешней машине Mercedes лишь тесты FIA для испытания брызговиков и одну шинную сессию Pirelli. Его шансы вновь стать призовым пилотом в паддоке расцениваются не слишком высоко – общее мнение сходится к тому, что все решит форма Логана Сарджента во второй половине нынешнего сезона.
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