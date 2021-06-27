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Формула 1 / Гран При Штирии Новости

Вольф поставил Боттаса в пример «жалобщикам и нытикам»

Босс чемпионской команды не стал оспаривать штраф, выписанный финскому пилоту, но позволил себе слегка уколоть соперников

Вольф поставил Боттаса в пример «жалобщикам и нытикам»

Руководитель команды Mercedes Тото Вольф с пониманием отнесся к штрафу, который получил Валттери Боттас за потерю контроля над машиной во время выезда на пит-лейн в одной из пятничных тренировок. Однако босс чемпионского коллектива не преминул уколоть соперников – которые, по мнению Вольфа, преувеличили опасность инцидента при общении с дирекцией гонки.

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В частности, еще по ходу тренировки в трансляцию попала фраза, произнесенная представителем McLaren во время общения по радио с руководителем гонки Майклом Маси. «Это было совершенно недопустимо. Он мог снести наших парней, стоящих там», – сказал менеджер коллектива Пол Джеймс (ушедший в занос болид остановился именно напротив боксов McLaren).

«Тут всегда так, – прокомментировал ситуацию Вольф. – Здесь все всегда хотят тебе подставить ножку. Было забавно, как быстро некоторые менеджеры начали вызывать Маси и рисовать ему картины конца света. Здорово, что сейчас эти каналы открыты и что мы все можем повеселиться, слушая такие реплики.

Да, Валттери развернуло на пит-лейне – и он мог кого-то покалечить. Даже на малых скоростях это могло привести к серьезным травмам. Так что, я с пониманием отношусь к штрафу.

Считаю ли я его жестким? Пожалуй, считаю – особенно в отношении Валттери, который был честен и открыт, рассказывая об обстоятельствах инцидента. Многие другие начали бы делать вид, что не в курсе, с чего такое могло произойти. Начали бы изучать надписи и разметку на полу боксов или на выезде из них – предлагать оценить, насколько скользкая краска для этого используется и все такое прочее… А Валттери сказало прямо: по-другому тронулся с места и не удержал машину.

Неплохо бы иметь в паддоке больше таких цельных людей, как Валттери. В том числе на должностях, где есть искушение сразу же нажать кнопку и начать жаловаться и ныть».

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