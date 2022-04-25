Вольфа вынудили оправдываться за извинения перед Хэмилтоном

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Вчера, после воскресной гонки в Имоле, где Льюис Хэмилтон так и не смог пройти Пьера Гасли и Алекса Элбона и в итоге финишировал только 13-м, глава команды Тото Вольф извинился перед своим пилотом за недостойный чемпиона болид.

Эти слова многие приняли за лукавство, так как Джордж Расселл на такой же машине стал четвертым, доказав, что не так уж она и плоха. В итоге Вольфу пришлось объяснять, за что именно он извинялся перед Хэмилтоном.

«Этот парень – лучший гонщик в мире, и сейчас у него нет машины и техники для того, чтобы иметь возможность бороться за победы, – сказал Вольф о Хэмилтоне. – И в этой ситуации не так важно, финишируешь ты восьмым, 12-м, 15-м или каким еще угодно, это все плохие результаты.

Но настоящие звезды способны возвращаться на вершину. Я не могу вспомнить ни одного великого гонщика в истории, кому не приходилось бы сталкиваться со сложностями.

С ним давно такого не случалось, это правда. Но он старается помочь команде, настроить людей на победу. Мы вместе проходили и через плохие, и через хорошие времена. Сегодня, разумеется, черная для нас полоса».

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