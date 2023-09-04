Вольфа не впечатлил рекорд Макса. Хилл его урезонил

На этапе в итальянской Монце Макс Ферстаппен установил историческое достижение, став сильнейшим на десятом Гран При подряд – даже самым великим пилотам не удавалось подобное за всю историю спорта.

И хотя не вызывает сомнений, что такой рекорд был бы невозможен без превосходной машины Red Bull, достижение гонщика отметили очень многие в паддоке. Одним из тех, кто высказанся в несколько ином тоне, внезапно оказался глава Mercedes F1 Тото Вольф.

На вопрос репортера Sky Sport, почему у Mercedes даже в годы самого откровенного доминирования не было подобных серий, австриец ответил: «Наша ситуация отличалась тем, что у нас в команде всегда были два пилота, которые сражались между собой.

Не знаю, насколько ему [Ферстаппену] важны эти рекорды. Но для меня они вообще не играют никакой роли. Так, циферки в Википедии, до которых все равно никто никогда не дочитает».

Такие слова не понравились сильнейшему пилоту 1996 года Дэймону Хиллу.

«Это прозвучало грубовато и неуважительно, – заметил 62-летний британец. – И совсем не похоже на Тото. Обычно он говорит грамотные вещи.

Думаю, он очень болезненно воспринимает случившееся. Они наконец-то смогли понять, что чувствуешь, когда доминирует кто-то другой. Ведь их пилотов не было даже на подиуме. Они выглядели сбитыми с толку, словно не знали, что делать. А кто бы знал в их ситуации?

Ferrari в этот раз смотрелась получше, но это из-за того, что трасса подходит их машине. Но где бы мы не выступали, Red Bull имеет преимущество везде. Смогут ли они выиграть все гонки? Весьма возможно».

Дэймон Хилл (крайний справа) с коллегами по Sky Sports F1 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Говоря о Ферстаппене, Дэймон добавил: «Ему удалось то, чего никто не сумел сделать прежде. А Red Bull выиграла 24 из 25 последних Гран При. В этом году у них уже 14 побед. Невероятный рекорд, но дело тут не только в машине. Этот парень [Макс] – особенный. Даже его карьера и путь в Ф1 ни на кого не похожи».

Рекордная серия команды Mercedes в Формуле 1 тоже составляет десять побед подряд – ей удавалось такое трижды в 2015/16 и 2018/19 годах. При этом у Льюиса Хэмилтона за все время выступлений за Брэкли никогда не получалось выиграть более пяти Гран При без перерывов, тогда как у еще одного чемпион мира Нико Росберга была серия из семи побед.