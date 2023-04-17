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«Вольфа едва не хватил приступ». Штайнер вспомнил финал в Абу-Даби

Глава Haas признался, что сочувствует своему коллеге из Mercedes, у которого судейские решения отобрали титул в памятном финале 2021 года

Александр Кабановский
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«Вольфа едва не хватил приступ». Штайнер вспомнил финал в Абу-Даби
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На этой неделе поступит в продажу книга Гюнтера Штайнера Surviving to Drive («Выжить, чтобы ехать»), в которой тиролец делится своими мыслями о последних событиях в Формуле 1 и вокруг нее. 

Упоминает он и знаменитый Гран При Абу-Даби 2021 года, в котором Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен сошлись в споре за звание чемпиона мира. Решения, принятые тогда главным судьей гонки Майклом Маси в разрез с регламентами, склонили чашу весов в пользу голландца из Red Bull. 

Штайнер назвал всю эту ситуацию «очень сомнительной», однако выразил удовлетворение тем, как спорт смог выйти из сложившейся ситуации.

«Если бы каждый, кто в течение шести следующих дней интересовался моим мнением об этой ситуации, давал впридачу доллар, на вырученные деньги я бы смог переманить Эдриана Ньюи, – написал босс Haas. – Хотя, наверное, я бы не стал. Для меня это чересчур яркая перспектива.

После гонки я полетел навестить свою матушку, и каждый человек, который попадался навстречу в нашем городке, спрашивал меня про Макса и Льюиса. "Почему вы интересуетесь об этом у меня, – говорил я им. – Я был слишком занят русским парнем [Никитой Мазепиным], который выбыл из гонки, и немцем [Миком Шумахером], что ехал на 14-й позиции». 

Мик Шумахер, Haas VF-21, и Никита Мазепин, Haas VF-21, преследуют соперников после старта

Мик Шумахер, Haas VF-21, и Никита Мазепин, Haas VF-21, преследуют соперников после старта

Фото: Motorsport Images

Штайнер продолжил: «Что я думаю обо всем этом? Определенно, ситуация была очень сомнительной. Помню, как я сидел на мостике, слушал указания дирекции гонки и думал: "Что, черт возьми, вообще происходит?". 

В тот момент меня это не особенно занимало. Я не знал всех деталей. При этом выглядело все захватывающе. Бедный Тото [Вольф] – его едва не хватил е**чий сердечный приступ. 

Но знаете, в итоге каждой из команд досталось по одному титулу, что неплохо. Red Bull получила победу в личном зачете, а Mercedes – в Кубке конструкторов.  

Я бы с большим удовольствием согласился на любой из титулов. Mercedes не стала подавать протест, так что вопрос закрыт. Погнали дальше».

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