Зачем Mercedes понадобились шины Medium в Q3? Вольф объяснил

Квалификация Гран При Португалии прошла по необычному сценарию – обычно в заключительные 12 минут, когда решается судьба поула и последующих позиций, все пилоты проводит по две попытки на самых мягких шинах, чтобы выжать из машины максимум возможного.

В Портимане первая попытка осталась за гонщиками Mercedes (Валттери Боттас стал быстрейшим с результатом 1:18.348) – при этом время Макса Ферстаппена оказалось еще на десятую лучше, но тот выехал за белую линию, круг не был засчитан.

Можно было ожидать, что во второй попытке сражение двух топ-команд развернется с новой силой – однако Боттас с Льюисом Хэмилтоном выехали из боксов на более жестком составе Medium и не улучшили своего времени. При этом они все равно остались впереди, так как время Ферстаппена на этот раз составило лишь 1:18.7.

На вечерней пресс-конференции главу Mercedes Тото Вольфа попросили рассказать о необычном тактическом маневре.

«[Во втором сегменте] мы проехали на Medium за 1:17.7, как и рассчитывали, – сказал австриец. – Потому решили в финале для начала поставить Soft, оценить результат, а затем определиться с составом на финальную попытку.

В итоге было принято решение ставить Medium, так как на более мягкой резине время оказалось ниже, 1:18.3. Правильно ли мы поступили? Честно говоря, не знаю – что сделано, то сделано. В реальности никто не смог улучшить во второй попытке.

У Макса в первой было 1:18.2, а во второй только 1:18.7».

При этом Вольф в который раз заверил, что Mercedes нельзя считать фаворитом воскресной гонки, так как Red Bull по-прежнему превоскходит чемпионов мира.

«Я совсем не уверен, что наша машина быстрее, хотя мы и сделали большой шаг вперед, – объяснил он. – Макс проехал за 1:18.2, нарушив границы трассы. Но выезд за белую линию принес ему не больше одной десятой.

При этом круг Валттери в первой попытке получился очень хорошим. Так что я бы сказал, что мы заметно прибавили, но все равно еще не вровень».

Он добавил: «Мне кажется, картина будет меняться от трассы к трассе. К тому же, в этот раз мы увидели большую разницу между пилотами в одной команде: посмотрите на разрыв между Эстебаном и Фернандо [в Alpine], Себастьяном и Лэнсом [в Aston Martin], а лучше всего между Ландо и Даниэлем [в McLaren].

Вопрос в том, чтобы все сделать верно с настройками и проехать свой круг. Нужно признать, что на каких-то трассах все получается не так, как вы ожидали».

Дополнительная информация: Люк Смит