Вольф ждет возрождения Феттеля в 2021 году

Себастьян Феттель провел один худших сезонов в карьере в прошлом году и не получил нового контракта в Ferrari. Себ два года подряд проигрывал своему напарнику Шарлю Леклеру, но смог найти место в Aston Martin на 2021 год.

Босс Mercedes Тото Вольф полагает, что перемены смогут встряхнуть четырехкратного чемпиона мира и в новом сезон он будет выглядеть лучше.

«Себастьяну, кроме прочего, нужно было сменить окружение, – сказал Вольф в эфире RTL. – Когда все дальше заходишь по отрицательной спирали, нужны перемены. Он это и сделал. Теперь у него совершенно другое окружение.

Не думаю, что Феттель не делал свое дело [в Ferrari]. Просто ситуация в целом в команде стала хуже. Я многого жду от Себа в этом году. Жизнь Aston Martin в качестве заводской команды только начинается, и Феттель будет одним из столпов этого проекта».