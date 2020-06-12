Вольф ждет бунта от Сайнса и Элбона

После решения Ferrari заменить Себастьяна Феттеля на Карлоса Сайнса многие сочли, что испанец будет вторым пилотом при лидере команды Шарле Леклере. В Red Bull не скрывают, что делают основную ставку на Макса Ферстаппена, а Алекс Элбон должен помогать напарнику.

Однако глава Mercedes Тото Вольф уверен, что оба молодых гонщика не захотят отсиживаться на вторых ролях.

«Молодой Элбон тоже захочет сделать себе имя, – сказал Вольф. – Не надо думать, что расклады с первым и вторым пилотом работают. Ведь у каждого гонщика свои амбиции. Не будь их, они бы в Формулу 1 не попали».

В самой Mercedes Льюис Хэмилтон три года подряд побеждал Валттери Боттаса. Но Вольф уверяет, что изначально у гонщиков равные шансы: «Иерархия произрастает из результатов. На старте сезона оба пилота имеют равные шансы. Мы хотим давать обоим возможность выиграть чемпионат мира».