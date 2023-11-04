Вольф заверил, что уход Эллиотта никак не связан с недавними неудачами Mercedes

На неделе перед Гран При Бразилии стало известно, что руководитель технического департамента Mercedes F1 Майк Эллиотт покинул команду. До весны этого года британец был техническим директором, но затем в Брэкли провели рокировку между ним и Джеймсом Эллисоном.

Многие связали этот шаг с тем, что именно Эллиотт отвечал за разработку «беспонтонной» машины по регламенту с граунд-эффектом, которая отбросила команду с лидирующих позиций в середину пелотона на старте сезона-2022.

Сам Майк, объясняя решение об уходе, сказал, что хочет отдохнуть, так как «без остановок проработал в спорте 23 года».

В пятницу на Гран При Бразилии главу Mercedes F1 Тото Вольфа спросили в интервью Sky Sports, есть ли связь между уходом Эллиотта и недавним спадом команды.

«Нет, Майк много лет был моим лучшим работником с точки зрения эффективности, – ответил австриец. – Мы остались без одного из самых умных людей в нашей области.

Долгие годы упорного труда сказались на нем. И еще я нахожу примечательным, когда кто-то прямо говорит: "Знаете, мне нужно заняться чем-то еще".

Когда человек достаточно силен, чтобы признать усталость от чего-то, это хорошо».

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Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG

Вольф продолжил: «Создание машины никогда не может быть работой одного человека. У нас есть группа, которая занимается этим. Если говорить о концепции [с компактными понтонами], то мы так далеко зашли с ней, что очень рассчитывали в итоге получить результат.

Этого не получилось, и мы отказались от нее. Потребовались серьезные переделки, чтобы вернуть скорость, но все это никак не связано [с уходом Эллиотта]».

Вольфа спросили, какой влияние ушедший конструктор успел оказать на разработку шасси для 2024 года.

«Если машина не едет, это никогда не является виной конкретного человека, – ответил глава Mercedes. – Точно так же, хорошая скорость не может быть чъей-то конкретной заслугой.

У нас сильная организация, из нее можно убрать любого, и навыков оставшихся хватит для успешного решения задач. Потому, как я вижу, подготовка к новому сезону никак не пострадает».