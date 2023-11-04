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Вольф заверил, что уход Эллиотта никак не связан с недавними неудачами Mercedes

Глава команды из Брэкли опроверг предположение, будто отказ от сотрудничества с конструктором является прямым следствием недостаточной скорости построенной под его руководством машины

Филип Клерен
Автор Филип Клерен
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Майк Эллиотт, глава технологического департамента Mercedes-AMG

На неделе перед Гран При Бразилии стало известно, что руководитель технического департамента Mercedes F1 Майк Эллиотт покинул команду. До весны этого года британец был техническим директором, но затем в Брэкли провели рокировку между ним и Джеймсом Эллисоном. 

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Многие связали этот шаг с тем, что именно Эллиотт отвечал за разработку «беспонтонной» машины по регламенту с граунд-эффектом, которая отбросила команду с лидирующих позиций в середину пелотона на старте сезона-2022. 

Сам Майк, объясняя решение об уходе, сказал, что хочет отдохнуть, так как «без остановок проработал в спорте 23 года».

В пятницу на Гран При Бразилии главу Mercedes F1 Тото Вольфа спросили в интервью Sky Sports, есть ли связь между уходом Эллиотта и недавним спадом команды.  

«Нет, Майк много лет был моим лучшим работником с точки зрения эффективности, – ответил австриец. – Мы остались без одного из самых умных людей в нашей области.

Долгие годы упорного труда сказались на нем. И еще я нахожу примечательным, когда кто-то прямо говорит: "Знаете, мне нужно заняться чем-то еще". 

Когда человек достаточно силен, чтобы признать усталость от чего-то, это хорошо».

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Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG

Вольф продолжил: «Создание машины никогда не может быть работой одного человека. У нас есть группа, которая занимается этим. Если говорить о концепции [с компактными понтонами], то мы так далеко зашли с ней, что очень рассчитывали в итоге получить результат. 

Этого не получилось, и мы отказались от нее. Потребовались серьезные переделки, чтобы вернуть скорость, но все это никак не связано [с уходом Эллиотта]». 

Вольфа спросили, какой влияние ушедший конструктор успел оказать на разработку шасси для 2024 года. 

«Если машина не едет, это никогда не является виной конкретного человека, – ответил глава Mercedes. – Точно так же, хорошая скорость не может быть чъей-то конкретной заслугой. 

У нас сильная организация, из нее можно убрать любого, и навыков оставшихся хватит для успешного решения задач. Потому, как я вижу, подготовка к новому сезону никак не пострадает».

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