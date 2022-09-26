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Формула 1 Новость

Вольф заподозрил возрождение альянса Red Bull с Porsche

Глава Mercedes дал понять, что после недавнего объявления о срыве партнерства стороны могут вновь найти взаимный интерес

Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
Вольф заподозрил возрождение альянса Red Bull с Porsche
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С конца весны в паддоке Формулы 1 и за его пределами почти ни у кого не было сомнений, что концерн Porsche с 2026 года станет поставлять свои силовые установки команде Red Bull Racing. Однако к августу поползли слухи о размолвке сторон, а в сентябре так и не состоявшаяся «дрим-тим» окончательно развалилась. 

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Прошла еще пара недель, и эта история, похоже, претерпела еще один внезапный поворот сюжета. Глава Mercedes Тото Вольф не поверил, что между Porsche и Red Bull все кончено. По его мнению, сейчас стороны, конечно же, недовольны друг другом – но в скором будущем все может поменяться. 

«Сделать ставку на самостоятельность – это смелый шаг, – объяснил австриец. – В Red Bull всегда хотели своими силами строить моторы, чтобы не зависеть от производителей. 

Сейчас они выбрали именно этот путь. Но мне крайне любопытно посмотреть, что будет дальше: в 2026 году, а особенно в 2027 и 2028-м. Если все получится, я вполне допускаю, что Porsche вернется и будет просто брендировать эти моторы. Впрочем, так же может поступить и Honda».

Вольф отметил, что самостоятельность в Ф1 – палка о двух концах. Он напомнил историю из позапрошлого десятилетия, когда отказ от сотрудничества с производителем привел именитую команду в самый конец пелотона. 

«В Williams тоже делали ставку на самостоятельность и предпочли отказаться от работы с BMW», – напомнил Тото. В 2005 году совладельцы Williams Фрэнк Уильямс и Патрик Хед решили не продавать свой проект баварскому концерну, но в итоге после использования моторов Toyota, Cosworth, Renault и Mercedes команда стала аутсайдером чемпионата. 

Вольф добавил: «Как представитель Mercedes я даже жалею, что мы не сможем посоперничать с Porsche. Их дуэт с Red Bull стал бы славной историей для брендов.

Почему у них не сложилось, судить не берусь. Но для всей Формулы 1 это огромная упущенная возможность повысить привлекательность спорта».

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