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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

Вольф захотел спустить квалификацию Mercedes в унитаз

После блистательного «Интерлагоса» гонщики команды стали в квалификации Гран При Абу-Даби только пятым и шестым

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Вольф захотел спустить квалификацию Mercedes в унитаз
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Переезд из Сан-Паулу на «Яс-Марину» ощутимо замедлил Mercedes: после уверенного дубля неделей раньше Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл показали в субботу результаты в семи десятых от поула и начнут финальную гонку сезона Ф1 с третьего ряда. 

В Эфире Sky Sports главу команды Тото Вольфа попросили объяснить такую перемену. 

«Знаете, я тут узнал, что сегодня всемирный день туалетов, – сказал австриец. – Так что, думаю, эту квалификацию было бы здорово спустить в унитаз».

В квалификации на «Яс-Марине» пилоты Mercedes уступили не только фаворитам из Red Bull, но и соперникам из Ferrari. Вольф пояснил: «Я полагаю, мы просто не справились со своей работой. Мы откатились назад, а им удалось немного продвинуться вперед. 

Мы добавили машине прижимной силы, чтобы сильнее выглядеть в гонке. Из-за этого она стала такой медленной на прямых, что весь выигрыш оказался сведен на нет».

В тренировках Расселл пробовал вариант с меньшим уровнем прижима, однако команда отказалась от него. «Мы все же решили, что завтра будет лучше иметь больше загрузки, – пояснил босс Mercedes. – Это должно позволить нам лучше беречь шины».

Также Вольф рассказал, что в Абу-Даби Mercedes W13 очень мешает врожденная проблема с тормозами: «Это происходит в каждой квалификации. Пилоты отправляются на круг, и тормоза справа начинают работать не так, как слева. Это очень дестабилизирует машину на замедлениях. 

Для нас разобраться с этим – большая задача на предстоящую зиму».

Перед финальной гонкой Mercedes отстает на 19 очков от Ferrari в Кубке конструкторов. 

Дополнительная информация: Том Говард

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