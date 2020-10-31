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Формула 1 / Новость

Вольф заговорил о своем преемнике – но не обозначая сроков

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Вольф заговорил о своем преемнике – но не обозначая сроков
Автор:
, Главный редактор

Руководитель Mercedes не собирается покидать команду – но уже готовится к моменту, когда уйдет со своего нынешнего поста

Тото Вольф назвал одной из своих главных целей на ближайшие годы поиск человека, который мог бы сменить австрийца на посту главы чемпионской команды Ф1.  

«Такая работа серьезно сказывается на любом человеке, – заявил руководитель Mercedes, общаясь с прессой в паддоке Гран При Эмилии-Романьи. – А я считаю, нет смысла доводить ситуацию до момента, когда от очень хорошего выполнения своих обязанностей ты перейдешь к просто хорошему – ведь тогда в любом случае придется отдать бразды правления кому-то еще.

Мы всегда уделяли внимание тому, чтобы структура нашей команды не окостеневала, чтобы к нам могли приходить люди и развиваться. Поэтому мне видится очень интересной задача по поиску нового руководителя. Я буду очень горд, если новый босс придет на мое место и будет делать свою работу лучше, чем я. Он будет ездить на гонки 23 раза в год – а я ограничусь участием в телеконференциях.

У меня есть доля в команде – и поэтому я не покину Mercedes, об этом мы уже договорились с Daimler. Но, скорее всего, у меня будет новая роль. Генеральный директор, председатель совета директоров – с этим мы еще не определились.

Я уже некоторое время думаю о том, как может выглядеть структура команды в будущем – и процесс определения этой структуры далек от завершения. Поэтому сколько времени на все это уйдет – год, два, три – я не могу вам сказать».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф
Команды Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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