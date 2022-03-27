Вольф заговорил о следующем сезоне. Но отказался сдаваться в этом

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Гран При Саудовской Аравии сложился для команды Mercedes даже тяжелее, чем этап в Бахрейне. Льюис Хэмилтон впервые с 2009 года не смог по чистой скорости выйти из первого сегмента квалификации (после 2009 года если с ним такие и случалось, то из-за поломки или аварии). В гонке же он большую часть дистанции сражался с Кевином Магнуссеном на Haas и в итоге финишировал позади датчанина.

В итоге главе команды Тото Вольфу пришлось отвечать на неудобный вопрос о том, не стоит ли уже списать этот сезон и начать готовиться к следующему.

«Речь не о том, надеемся ли мы вернуться в борьбу за титул в этом году или согласны списать этот год, – сказал Вольф. – Нам сейчас просто нужна скорость. Даже если бы мы смирились с неизбежностью поражения в этом году, а мы этого никогда не сделаем, это все равно ничего не меняет. В следующем году регламент будет тем же. И чем раньше мы поедем быстрее, тем успешнее будем в следующих сезонах.

Надо быть реалистами. Мельбурн для нас тоже будет сложным этапом, потому, что наше отставание крайне велико. Но в сезоне 23 гонки и прошло только две их них. Нашим преимуществом является то, что сейчас мы фактически ни с кем не боремся. Лидеры слишком далеко, остальные хорошо позади, так что мы можем позволить себе концентрироваться на собственных проблемах».