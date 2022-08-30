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Формула 1 Новости

Вольф заговорил о продолжении проблем Mercedes в 2023 году

Команда оказалась перед выбором: продолжать совершенствовать неудачную машину 2022 года или начинать с нуля и отстать от соперников на год

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Вольф заговорил о продолжении проблем Mercedes в 2023 году
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В 2022 году команда Mercedes представила радикальный болид, в котором отсутствуют боковые понтоны, а почти вся прижимная сила генерируется под днищем. Плюсом такой концепции считается низкое лобовое сопротивление, что дает преимущество на прямых.

Однако быстро обнаружился и минус. Машина эффективно работает только при максимально низком положении кузова над трассой, но в таких условиях возникают непредвиденные вертикальные колебания, известные как «козление» или «дельфинирование».

Противоположную концепцию выбрали в Red Bull. Их болиды с большими понтонами уверенно чувствуют себя в высоком положении кузова, не склонны к «козлению» и потому доминируют по ходу сезона.

В итоге глава Mercedes Тото Вольф признал, что сейчас его команда вынуждена выбирать меньшее из двух зол: развивать неудачную концепцию или возвращаться к тому, с чего они начинали годом ранее.

«У нас очень трудная ситуация, – констатировал Вольф. – Есть болид, концепция которого оказалась неоптимальной. Хуже того, в этом году мы не могли испытывать иное шасси кроме того, которое имеем. Иными словами, если мы решим сделать принципиально иную машину, то нам придется сделать шаг назад и делать ее не имея никаких данных с этого года.

Так что если менять концепцию целиком, то надо перерабатывать все, начиная с распределения веса по осям, механическую часть, аэродинамику. Но что если не работают только отдельные части нашей машины, или, напротив, отдельные детали хороши могут использоваться в следующем сезоне?».

Вольф также признал, что именно его команда стала первой жертвой потолка бюджетов, так как в прошлые годы Mercedes мог бы легко сделать два принципиально разных шасси и потом выбирать, какое из них лучше.

«С начала года у нас значительный перевес, и мы не можем с ним бороться, так как заняты решением других технических проблем, – заявил глава Mercedes. – И я скажу вам, что те, кто ратовал за введение потолка бюджетов своего добились. Хотели лишить топ-команды преимущества? В нашем случае у них это точно получилось».

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