Вольф задумал разделить свои обязанности на двоих

Тото Вольф до сих пор не продлил контракт на должность руководителя Mercedes. Австриец руководит командой уже восемь лет и неоднократно рассуждал о том, что может занять в ней другой пост.

Теперь Вольф предположил, что его обязанности можно было бы разделить между двумя руководителями.

«Сомневаюсь, что в Ф1 все еще работает концепция одного руководителя команды, – сказал Вольф в эфире Channel 4. – Я отвечаю за 2000 человек. Тысяча работает на ферме моторов, и еще тысяча на базе команды. Должен ли один человек нести всю ответственность за это?

До сих пор мне нравилось это делать, но может, на будущее нам стоит разделить роли? Это может оказаться верной структурой для любой организации, но я пока не прочертил границы как следует».