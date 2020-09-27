Вольф: Зачем Хэмилтону Red Bull?

Из-за того, что Льюис Хэмилтон до сих пор не подписал контракт с Mercedes на 2021 год, появились слухи о его возможном уходе из команды. В частности, Эдди Джордан посоветовал британцу перебраться в Red Bull.

Руководитель Mercedes Тото Вольф не стал отрицать такую вероятность, но смысла в ней не нашел.

«Никогда нельзя говорить никогда, – сказал Вольф. – Я видел в жизни и более безумные вещи.

Но я не понимаю, зачем Льюису это. У него очень крепкая личная связь с брендом Mercedes, и команда, которую он помогал создавать. Сейчас мы даем ему лучшую машину и имеем с ним взаимное доверие. У нас есть еще запас времени. Не верю, что такой его переход можно было бы объяснить рационально».