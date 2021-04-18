Зрелищное столкновение Валттери Боттаса и Джорджа Расселла по ходу Гран При Эмилии-Романьи имеет особый подтекст. Ведь карьерой британского пилота на протяжении нескольких лет занимается команда Mercedes. И Расселл не первый год считается главным претендентом именно на место Боттаса, чьи результаты в чемпионской команде заметно уступают результатам ее лидера Льюиса Хэмилтона.

Неудивительно, что после финиша гонки журналисты поинтересовались взглядом на случившееся и у руководителя Mercedes Тото Вольфа. Менеджер не стал возлагать целиком вину на одного из пилотов – однако, судя по всему, действия Расселла вызвали у Вольфа больше негативных эмоций.

«Такого не должно было произойти по определению, – заявил Вольф в интервью после финиша. – Валттери неважно провел первые 30 кругов – и, по-хорошему, он просто не должен был находиться так глубоко в пелотоне. Но Джорджу уж никак не стоило выполнять такой маневр – не стоило в силу того, что он ехал по подсыхающей трассе.

Надо было осознать, что, во-первых, ситуация на трассе создает дополнительные риски при обгоне. Терять контроль над машиной вот так, без какого-либо контакта, и в итоге получать две разбитых машины – совсем не то, что я жду увидеть от своих подопечных.

А во-вторых, стоит понимать, что ты соперничаешь с пилотом Mercedes. Удар был сильный, машина разбита почти под списание, и при действующем сейчас ограничении на расходы такие сюрпризы нам совсем не нужны. Это вполне может негативно сказаться на объеме доработок, которые мы можем сделать по ходу сезона. Молодой пилот никогда не должен терять способность видеть всю картину, шире смотреть на вещи. И похоже, Джорджу еще многому предстоит научиться.

Я обычно дразню Джорджа: говорю, мол, будешь делать все правильно – можешь получить место в Mercedes, не будешь – можешь оказаться в дешевом монокубке, где все ездят на стареньких Renault Clio. По ситуации на сегодня мы как-то ближе к гонкам на Renault Clio».

При этом Вольф назвал «бредом» высказанную Расселлом догадку, что в борьбе с любым другим пилотом Боттас наверняка не стал бы обороняться настолько жестко.