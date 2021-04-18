Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Не держит зла на Латифи и улыбается под маской. Мазепин об итогах гонки в Имоле Следующая / McLaren еще в начале гонки приказала Риккардо уступить дорогу Норрису. Как отреагировал Даниэль?
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Вольф явно зол на Расселла за аварию с Боттасом. Требует смотреть на вещи шире и пугает дешевым монокубком

Босс Mercedes считает, что пилот Williams пошел на риск не в тех условиях, в борьбе не с тем гонщиком – и в не подходящий для этого год

Вольф явно зол на Расселла за аварию с Боттасом. Требует смотреть на вещи шире и пугает дешевым монокубком

Зрелищное столкновение Валттери Боттаса и Джорджа Расселла по ходу Гран При Эмилии-Романьи имеет особый подтекст. Ведь карьерой британского пилота на протяжении нескольких лет занимается команда Mercedes. И Расселл не первый год считается главным претендентом именно на место Боттаса, чьи результаты в чемпионской команде заметно уступают результатам ее лидера Льюиса Хэмилтона.

Читайте также:

Неудивительно, что после финиша гонки журналисты поинтересовались взглядом на случившееся и у руководителя Mercedes Тото Вольфа. Менеджер не стал возлагать целиком вину на одного из пилотов – однако, судя по всему, действия Расселла вызвали у Вольфа больше негативных эмоций.

«Такого не должно было произойти по определению, –  заявил Вольф в интервью после финиша. – Валттери неважно провел первые 30 кругов – и, по-хорошему, он просто не должен был находиться так глубоко в пелотоне. Но Джорджу уж никак не стоило выполнять такой маневр – не стоило в силу того, что он ехал по подсыхающей трассе.

Надо было осознать, что, во-первых, ситуация на трассе создает дополнительные риски при обгоне. Терять контроль над машиной вот так, без какого-либо контакта, и в итоге получать две разбитых машины – совсем не то, что я жду увидеть от своих подопечных.

А во-вторых, стоит понимать, что ты соперничаешь с пилотом Mercedes. Удар был сильный, машина разбита почти под списание, и при действующем сейчас ограничении на расходы такие сюрпризы нам совсем не нужны. Это вполне может негативно сказаться на объеме доработок, которые мы можем сделать по ходу сезона. Молодой пилот никогда не должен терять способность видеть всю картину, шире смотреть на вещи. И похоже, Джорджу еще многому предстоит научиться.

Я обычно дразню Джорджа: говорю, мол, будешь делать все правильно – можешь получить место в Mercedes, не будешь – можешь оказаться в дешевом монокубке, где все ездят на стареньких Renault Clio. По ситуации на сегодня мы как-то ближе к гонкам на Renault Clio».

При этом Вольф назвал «бредом» высказанную Расселлом догадку, что в борьбе с любым другим пилотом Боттас наверняка не стал бы обороняться настолько жестко.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Не держит зла на Латифи и улыбается под маской. Мазепин об итогах гонки в Имоле

Предыдущая новость

Не держит зла на Латифи и улыбается под маской. Мазепин об итогах гонки в Имоле

Следующая новость

McLaren еще в начале гонки приказала Риккардо уступить дорогу Норрису. Как отреагировал Даниэль?

McLaren еще в начале гонки приказала Риккардо уступить дорогу Норрису. Как отреагировал Даниэль?
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Тото Вольф , Валттери Боттас , Джордж Расселл
Команды Mercedes

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

4
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

43мин
5
Формула 1

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

43мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

More from
Тото Вольф
Коллес: Вольф – ручная собачка Стролла. Это слова Берни
Формула 1 / Новость

Коллес: Вольф – ручная собачка Стролла. Это слова Берни

Эллисон отказался от поста главы Mercedes
Формула 1 / Новость

Эллисон отказался от поста главы Mercedes

Читали слова Вольфа про "размазывание дерьма"? Тото всё объяснил
Формула 1 / Новость

Читали слова Вольфа про "размазывание дерьма"? Тото всё объяснил

More from
Mercedes
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Брандл возложил вину за аварию в Имоле на Расселла Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Аналитика

Брандл возложил вину за аварию в Имоле на Расселла

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.