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Формула 1 / Новость

Вольф: Я в Mercedes не на три года, а на всю жизнь

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Вольф: Я в Mercedes не на три года, а на всю жизнь
Автор:
, Редактор Ф1

Тото уверяет, что новость о его контракте неверно поняли

На этой неделе Mercedes реструктурировал систему собственности в команде. Компания INEOS приобрела треть всех акций, а руководитель Mercedes F1 Тото Вольф также увеличил свою долю в команде до трети. Последняя треть осталась за Daimler.

Одновременно с этим было сообщено, что Вольф останется руководителем команды еще как минимум на три года. Но по словам самого австрийца, эти данные неверно интерпретировали, так как будучи совладельцем он может занимать в Mercedes F1 любые посты.

«Вышло недопонимание, – сказал Вольф. – Я привержен Mercedes не еще на три года, а на всю жизнь. Сейчас нас в компании три акционера, и я занимаюсь Mercedes независимо от текущей должности: я могу быть руководителем, директором, председателем правления».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes
Автор Люк Смит

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