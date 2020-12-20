Вольф: Я в Mercedes не на три года, а на всю жизнь
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Тото уверяет, что новость о его контракте неверно поняли
На этой неделе Mercedes реструктурировал систему собственности в команде. Компания INEOS приобрела треть всех акций, а руководитель Mercedes F1 Тото Вольф также увеличил свою долю в команде до трети. Последняя треть осталась за Daimler.
Одновременно с этим было сообщено, что Вольф останется руководителем команды еще как минимум на три года. Но по словам самого австрийца, эти данные неверно интерпретировали, так как будучи совладельцем он может занимать в Mercedes F1 любые посты.
«Вышло недопонимание, – сказал Вольф. – Я привержен Mercedes не еще на три года, а на всю жизнь. Сейчас нас в компании три акционера, и я занимаюсь Mercedes независимо от текущей должности: я могу быть руководителем, директором, председателем правления».
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Вольф: Я в Mercedes не на три года, а на всю жизнь
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