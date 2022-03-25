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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Вольф: Я не жду от Mercedes прорыва в Саудовской Аравии

Глава немецкой команды подчеркнул, что нужно больше времени на решение всех проблем

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Вольф: Я не жду от Mercedes прорыва в Саудовской Аравии
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После Гран При Бахрейна, где Mercedes оказалась только третьей по скорости командой, ее глава Тото Вольф дал интервью немецкому изданию Auto Bild. И там его спросили в частности про то, как быстро удастся решить проблемы.

«Нужно еще понять, где мы теряем скорость, – сказал Вольф. – Чем быстрее мы это поймем, тем быстрее поедем. Здесь нет никакой мистики, только физика. Что точно, нам не хватает максимальной скорости на длинных прямых. И я не ожидаю для нас какого-то ощутимого прорыва в Саудовской Аравии».

Вольфа также попросили ответить на вопрос, что произойдет скорее: высокие цены на бензин вернутся к прежнему уровню или Льюис Хэмилтон станет восьмикратным чемпионом мира.

«Ох, сложно сказать, – признался Вольф. – Но видите ли, если ОПЕК соберутся и примут решение увеличить добычу нефти, то цены на топливо очень быстро снизятся. Теоретически это может произойти гораздо раньше, чем закончится борьба в чемпионате. А титул он с легкостью выиграет, как только мы дадим ему машину быстрее, чем Red Bull и Ferrari».

Вольф ответил и на вопрос, кого он считает тремя величайшими пилотами в истории и сейчас.

«Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон и Айртон Сенна – величайшие в истории. Каждый в свое время был лучшим в Формуле 1. Сейчас лучшие пилоты – это Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл и Макс Ферстаппен, именно в такой последовательности», – заявил Вольф.

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