Вольф: Я не жду от Mercedes прорыва в Саудовской Аравии
Глава немецкой команды подчеркнул, что нужно больше времени на решение всех проблем
После Гран При Бахрейна, где Mercedes оказалась только третьей по скорости командой, ее глава Тото Вольф дал интервью немецкому изданию Auto Bild. И там его спросили в частности про то, как быстро удастся решить проблемы.
«Нужно еще понять, где мы теряем скорость, – сказал Вольф. – Чем быстрее мы это поймем, тем быстрее поедем. Здесь нет никакой мистики, только физика. Что точно, нам не хватает максимальной скорости на длинных прямых. И я не ожидаю для нас какого-то ощутимого прорыва в Саудовской Аравии».
Вольфа также попросили ответить на вопрос, что произойдет скорее: высокие цены на бензин вернутся к прежнему уровню или Льюис Хэмилтон станет восьмикратным чемпионом мира.
«Ох, сложно сказать, – признался Вольф. – Но видите ли, если ОПЕК соберутся и примут решение увеличить добычу нефти, то цены на топливо очень быстро снизятся. Теоретически это может произойти гораздо раньше, чем закончится борьба в чемпионате. А титул он с легкостью выиграет, как только мы дадим ему машину быстрее, чем Red Bull и Ferrari».
Вольф ответил и на вопрос, кого он считает тремя величайшими пилотами в истории и сейчас.
«Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон и Айртон Сенна – величайшие в истории. Каждый в свое время был лучшим в Формуле 1. Сейчас лучшие пилоты – это Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл и Макс Ферстаппен, именно в такой последовательности», – заявил Вольф.
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