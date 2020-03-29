Вольф: Я не собираюсь быть главой Aston Martin

В отсутствии гонок в мире автоспорта стали множится слухи о возможных переходах тех или иных ключевых действующих лиц. Согласно одному из них, руководитель команды Mercedes Тото Вольф собирается покинуть свой пост для того, чтобы присоединиться к Лоуренсу Строллу и занять должность главы компании Aston Martin.

Наши коллеги из немецкой редакции Motorsport.com подготовили материал, в котором собрали всю известную на этот счет информацию, а также попросили комментарий у самого Вольфа. И глава Mercedes действительно прислал ответ, правда уже после того, как вышел основной материал.

«Это все не верно. Я не собираюсь становиться главой Aston Martin», – заявил Вольф. Его ответ, однако, не исключает во-первых, того, что Вольф может все же покинуть Mercedes, а во-вторых присоединиться к Aston Martin в роли инвестора – такие предположения также высказывались.

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерволь