Вольф: Я не собираюсь быть главой Aston Martin
Руководитель команды Mercedes опроверг слухи о своем назначении на роль гендиректора автомобильной компании
В отсутствии гонок в мире автоспорта стали множится слухи о возможных переходах тех или иных ключевых действующих лиц. Согласно одному из них, руководитель команды Mercedes Тото Вольф собирается покинуть свой пост для того, чтобы присоединиться к Лоуренсу Строллу и занять должность главы компании Aston Martin.
Наши коллеги из немецкой редакции Motorsport.com подготовили материал, в котором собрали всю известную на этот счет информацию, а также попросили комментарий у самого Вольфа. И глава Mercedes действительно прислал ответ, правда уже после того, как вышел основной материал.
«Это все не верно. Я не собираюсь становиться главой Aston Martin», – заявил Вольф. Его ответ, однако, не исключает во-первых, того, что Вольф может все же покинуть Mercedes, а во-вторых присоединиться к Aston Martin в роли инвестора – такие предположения также высказывались.
Дополнительная информация: Кристиан Ниммерволь
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов
Вольф: Я не собираюсь быть главой Aston Martin
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