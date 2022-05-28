Вольф: Я не прикажу Хэму пропускать Расселла
По словам главы Mercedes, несмотря на разницу в очках, его пилоты равны и вправе сражаться друг с другом на трассе
В сезоне 2022 года новый пилот Mercedes Джордж Расселл выступает пока сильнее своего опытного напарника Льюиса Хэмилтона. После шести этапов он уже на 28 очков опережает семикратного чемпиона мира.
Потому в Монако главу команды Тото Вольфа спросили, готов ли он отдавать приказы Хэмилтону пропускать Расселла на трассе, чтобы увеличить для того шансы в чемпионате и если нет, то когда для этого настанет подходящее время.
«Мы стопроцентно позволим пилотам сражаться друг с другом, – заявил Вольф. – По крайней мере до тех пор, пока кто-то из них не потеряет математических шансов на продолжение борьбы. И не важно, кто именно это будет».
Вольф также прокомментировал итог второй тренировки, в которой его пилоты показали только 6-е и 12-е время.
«Я всегда был пессимистом, для которого стакан обязательно наполовину пуст, – сказал австриец. – Но в Барселоне я правда увидел, что наша машина быстра, как это и было все прошлые годы. В Имоле мы отставали и ничего не могли с этим сделать. Но в Барселоне Льюис откатился на 30 секунд позади пелотона, но к финишу был четвертым. С такой машиной можно побеждать.
Да, в пятницу в Монако мы не показали скорости. Но это не меняет моего мнения, что с Барселоны мы прибавили».
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