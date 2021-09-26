Вольф выступил в защиту Норриса: Ему было, что терять
По мнению главы Mercedes, его команде было проще решиться зазвать Хэмилтона на пит-стоп раньше, так как только риск позволял переломить гонку
Ландо Норрис лидировал почти всю дистанцию Гран При России, на последних кругах отражая атаки Льюиса Хэмилтона. Однако когда пошел дождь Норрис не последовал примеру Хэмилтона и не поехал за промежуточными шинами. В итоге дождь усилился, Норрис существенно потерял в скорости и пропустил вперед и Хэмильтона, а когда сам сменил шины, оказался только седьмым.
После гонки глава Mercedes Тото Вольф признался, что понимает логику Норриса и McLaren, и что ему было бы сложнее принять решение, если бы Хэмилтон лидировал.
«Решение было принято быстро, – сказал Вольф. – Но вообще это всегда сложно для пилота решиться, когда часть трассы мокрая, а остальная сухая. Но мы знали, что дождь усилится. Так что Валттери сменил шины за круг до этого, и мы позвали Льюиса.
Лидеру принять такое решение сложнее. Ему есть, что терять. А мы могли позволить себе рискнуть, так как до дождя были готовы к тому, что Хэмилтон не сможет обогнать Норриса.
В начале гонки Льюис застрял позади Риккардо, правда у Дэна была доступна DRS. И все же обогнать Риккардо и Норриса было сложно, так как сегодня McLaren стали очень быстры. И до конца сезона нам придется атаковать, а не защищаться. Сейчас ни у нас, ни у соперников нет ощутимого преимущества по очкам.»
Дополнительная информация: Люк Смит
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