Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Перес: Думал, моему месту на подиуме ничто не угрожает Следующая / Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки
Формула 1 / Гран При России Новости

Вольф выступил в защиту Норриса: Ему было, что терять

Автор:
, Редактор

По мнению главы Mercedes, его команде было проще решиться зазвать Хэмилтона на пит-стоп раньше, так как только риск позволял переломить гонку

Вольф выступил в защиту Норриса: Ему было, что терять

Ландо Норрис лидировал почти всю дистанцию Гран При России, на последних кругах отражая атаки Льюиса Хэмилтона. Однако когда пошел дождь Норрис не последовал примеру Хэмилтона и не поехал за промежуточными шинами. В итоге дождь усилился, Норрис существенно потерял в скорости и пропустил вперед и Хэмильтона, а когда сам сменил шины, оказался только седьмым.

После гонки глава Mercedes Тото Вольф признался, что понимает логику Норриса и McLaren, и что ему было бы сложнее принять решение, если бы Хэмилтон лидировал.

«Решение было принято быстро, – сказал Вольф. – Но вообще это всегда сложно для пилота решиться, когда часть трассы мокрая, а остальная сухая. Но мы знали, что дождь усилится. Так что Валттери сменил шины за круг до этого, и мы позвали Льюиса.

Лидеру принять такое решение сложнее. Ему есть, что терять. А мы могли позволить себе рискнуть, так как до дождя были готовы к тому, что Хэмилтон не сможет обогнать Норриса.

В начале гонки Льюис застрял позади Риккардо, правда у Дэна была доступна DRS. И все же обогнать Риккардо и Норриса было сложно, так как сегодня McLaren стали очень быстры. И до конца сезона нам придется атаковать, а не защищаться. Сейчас ни у нас, ни у соперников нет ощутимого преимущества по очкам.»

Дополнительная информация: Люк Смит

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Перес: Думал, моему месту на подиуме ничто не угрожает

Предыдущая новость

Перес: Думал, моему месту на подиуме ничто не угрожает

Следующая новость

Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки

Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Еще до дождя Алонсо обогнал Ферстаппена. Что это было?

58 мин
2
Формула 1

Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки

1 ч
3
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При России

4 ч
4
Формула 1

Гран При России: пять быстрых выводов

4 ч
5
Формула 1

Вольф выступил в защиту Норриса: Ему было, что терять

1 ч
Самое важное:
Еще до дождя Алонсо обогнал Ферстаппена. Что это было?
Формула 1

Еще до дождя Алонсо обогнал Ферстаппена. Что это было?

58мин
Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки
Формула 1

Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки

1 ч
Вольф выступил в защиту Норриса: Ему было, что терять
Формула 1

Вольф выступил в защиту Норриса: Ему было, что терять

1 ч
Перес: Думал, моему месту на подиуме ничто не угрожает
Формула 1

Перес: Думал, моему месту на подиуме ничто не угрожает

2 ч
Судьи Ф1 простили Норрису неправильный въезд в боксы
Формула 1

Судьи Ф1 простили Норрису неправильный въезд в боксы

2 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Сергей Иванов
Перес: Думал, моему месту на подиуме ничто не угрожает Гран При России
Формула 1

Перес: Думал, моему месту на подиуме ничто не угрожает

Когда пилоты в дождь меняли шины и кто от этого выиграл Гран При России
Формула 1

Когда пилоты в дождь меняли шины и кто от этого выиграл

Хорнер доверил выбор резины пилотам. И отругал Переса Гран При России
Формула 1

Хорнер доверил выбор резины пилотам. И отругал Переса

Mercedes Больше от
Mercedes
«Кое-какие проблемы». Боттас не назвал причину замены мотора Гран При России
Формула 1

«Кое-какие проблемы». Боттас не назвал причину замены мотора

Хэмилтон отказался считать аварию в боксах следствием прессинга Гран При России
Формула 1

Хэмилтон отказался считать аварию в боксах следствием прессинга

Боттас поспорил с Вольфом и пожурил Хэмилтона Гран При России
Формула 1

Боттас поспорил с Вольфом и пожурил Хэмилтона

Самое читаемое Сегодня

Еще до дождя Алонсо обогнал Ферстаппена. Что это было?
Формула 1 Формула 1

Еще до дождя Алонсо обогнал Ферстаппена. Что это было?

Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки
Формула 1 Формула 1

Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При России
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При России

Гран При России: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При России: пять быстрых выводов

Вольф выступил в защиту Норриса: Ему было, что терять
Формула 1 Формула 1

Вольф выступил в защиту Норриса: Ему было, что терять

Хорнер доверил выбор резины пилотам. И отругал Переса
Формула 1 Формула 1

Хорнер доверил выбор резины пилотам. И отругал Переса

McLaren: Не пытались заставить Норриса заехать на пит-стоп
Формула 1 Формула 1

McLaren: Не пытались заставить Норриса заехать на пит-стоп

Сверхнервная гонка в Сочи принесла Хэмилтону сотую победу в Формуле 1
Формула 1 Формула 1

Сверхнервная гонка в Сочи принесла Хэмилтону сотую победу в Формуле 1

Самое важное:

Еще до дождя Алонсо обогнал Ферстаппена. Что это было?
Формула 1 Формула 1

Еще до дождя Алонсо обогнал Ферстаппена. Что это было?

Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки
Формула 1 Формула 1

Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки

Вольф выступил в защиту Норриса: Ему было, что терять
Формула 1 Формула 1

Вольф выступил в защиту Норриса: Ему было, что терять

Перес: Думал, моему месту на подиуме ничто не угрожает
Формула 1 Формула 1

Перес: Думал, моему месту на подиуме ничто не угрожает

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.