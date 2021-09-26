Вольф выступил в защиту Норриса: Ему было, что терять

Ландо Норрис лидировал почти всю дистанцию Гран При России, на последних кругах отражая атаки Льюиса Хэмилтона. Однако когда пошел дождь Норрис не последовал примеру Хэмилтона и не поехал за промежуточными шинами. В итоге дождь усилился, Норрис существенно потерял в скорости и пропустил вперед и Хэмильтона, а когда сам сменил шины, оказался только седьмым.

После гонки глава Mercedes Тото Вольф признался, что понимает логику Норриса и McLaren, и что ему было бы сложнее принять решение, если бы Хэмилтон лидировал.

«Решение было принято быстро, – сказал Вольф. – Но вообще это всегда сложно для пилота решиться, когда часть трассы мокрая, а остальная сухая. Но мы знали, что дождь усилится. Так что Валттери сменил шины за круг до этого, и мы позвали Льюиса.

Лидеру принять такое решение сложнее. Ему есть, что терять. А мы могли позволить себе рискнуть, так как до дождя были готовы к тому, что Хэмилтон не сможет обогнать Норриса.

В начале гонки Льюис застрял позади Риккардо, правда у Дэна была доступна DRS. И все же обогнать Риккардо и Норриса было сложно, так как сегодня McLaren стали очень быстры. И до конца сезона нам придется атаковать, а не защищаться. Сейчас ни у нас, ни у соперников нет ощутимого преимущества по очкам.»

Дополнительная информация: Люк Смит